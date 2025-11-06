الخميس 06 نوفمبر 2025
دين ودنيا

عباقرة ولكن مجهولون، أسعد بن سهل بن حنيف، سماه رسول الله وأطلق عليه كنيته

أبو أمامة أسعد بن
أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف، فيتو
على مر التاريخ الإسلامي لمعت أسماء عباقرة في مختلف المجالات مثل: ابن الخطاب، والصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، والبخاري، والشافعي، وابن حنبل، ابن سينا.. ابن رشد.. الكندي.. الفارابي.. الخوارزمي.. الطبري.. أبو حامد الغزالي.. البوصيري.. حتى محمد عبده.. المراغي.. المنفلوطي.. رفاعة الطهطاوي.. طه حسين.. العقاد.. أحمد شوقي.. عبد الحليم محمود.. محمد رفعت.. النقشبندي.. الحصري.. عبد الباسط.. وغيرهم، في العصر الحديث.
لكن هناك أسماء مهمة كان لها بصماتها القوية على العلم والحضارة، ولا يكاد يعرفها أحد.
في هذه الحلقات نتناول سير بعض هؤلاء العباقرة المجهولين.

 


أسعد بن سهل بن حنيف، سماه رسول الله وأطلق عليه كنيته

هو أحد الصحابة المتأخرين، الذين عاشوا في أواخر عصر رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، فقد وُلِد قبل انتقال سيدنا محمد بقليل، ورغم أنه كان من المحدثين لكنه لم يروِ عن النبي أحاديث مباشرة، بل روى عن بعض الصحابة.

ولم يصاحب النبي، صلى الله عليه وسلم، بشكل مباشر، لأن الرسول انتقل إلى الرفيق الأعلى، وأسعد لم يكن عمره يتجاوز سنتين، لكنه نشأ في بيت صحابي جليل وعمر طويلًا حتى أصبح من العلماء البارزين،  ومن علية الأنصار وعلمائهم، ومن أبناء البدريين، وصلي بالناس إمامًا عندما حوصر عثمان بن عفان. 

من هو؟

هو أسعد بن سهل بن حنيف بن وَاصل بن غنم بن ثَعْلَبَة بن مجدعة بن الْحَارِث بن عَمْرو بن خِدَاش بن عَوْف بن عَمْرو بن عَوْف وَيُقَال ابْن حنيف بن واهب بن حَكِيم بن ثَعْلَبَة بن حَارِثَة بن مجدعة بن عَمْرو بن حَنش بن عَوْف بن مَالك بن الْأَوْس الْأنْصَارِيّ الْمَدِينِيّ، وكنيته أَبُو أُمَامَة الْحَارِثِيّ.
أدْرك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
وَيُقَال إنه سَمَّاهُ وكناه باسم جده، وكنيته، وَلم يسمع من النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، شَيْئا، وتوفي سنة مائَة من الهجرة، أي أنه كان من المعمرين.

روايته للحديث الشريف

روى عَن الْمسور بن مخرمَة فِي الْوضُوء، وَعمر بن أبي سَلمَة فِي الصَّلَاة، وَأنس بن مَالك فِي الصَّلَاة، وَأبي هُرَيْرَة فِي الْجَنَائِز، وَأبي سعيد الْخُدْرِيّ فِي الْجِهَاد وفضائل عمر وَأَبِيهِ، وعن سهل بن حنيف فِي الْجِهَاد وَالْأَدب، وعبد الله بن عَبَّاس فِي الذَّبَائِح.

عباقرة ولكن مجهولون، مخيريق اليهودي "استشهد في أُحُد وأثنى عليه الرسول"

عباقرة ولكن مجهولون.. عثمان بن أبي العاص "أنقذ قبيلة ثقيف من الردة"


وفي المقابل، روى عَنهُ عُثْمَان بن حَكِيم بن عباد بن حنيف، وَيحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ، وَأَبُو بكر بن عُثْمَان بن سهل بن حنيف، وَالزهْرِيّ، وَسعد بن إِبْرَاهِيم، وَابْنه سهل بن أبي أُمَامَة، وَمُحَمّد بن الْمُنْكَدر.

وفاته

توفي أبو أمامة بن سهل بن حنيف سنة 100 هـ، وهو ابن نيف وتسعين سنة.

