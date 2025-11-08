رئيس مدينة قوص يتفقد عددا من المقرات الانتخابية بقنا

18 حجم الخط

تفقد الدكتور علاء شاكر رئيس مركز قوص جنوب محافظة قنا، عددا من المقرات الانتخابية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين للأدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، رافقه خلال جولته، عبدالله القباني، مدير عام إدارة قوص التعليمية،

شملت جولة رئيس المركز الدكتور علاء شاكر ومرافقيه المرور على مقرات الاقتراع بمدرسة قوص الإعدادية بنين ومدرسة نجع العويضات، ومجمع علي بن أبي طالب، ومدرسة معركة التحرير، ومدرسة قوص الثانويه بنين، والمعهد الأزهري الثانوي.

وأكد رئيس المركز خلال زيارته التفقدية على ضرورة مراجعة كافة الخدمات اللوجستية الخاصة بالمقرات حتى يتمكن المقترعين من الأدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر فضلا عن الخروج بالعملية الانتخابية بالشكل المشرف الذي يعكس مكانة وتاريخ مدينة قوص.

أنظمة الإضاءة الليلية داخل المقرات بقنا

وأشار الدكتور علاء شاكر أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات مجلس النواب وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني والاهتمام بتجهيزات اللجان من الخارج والداخل، وتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيطها والطرق المؤدية إليها، وكذا تكثيف الإنارة بمحيط اللجان الانتخابية، وتمهيد وتسوية الطرق المؤدية إليها، مع توفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم.

وأكد شاكر على أن أجهزة التنفيذية بالمدينة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

من جانبه أضاف مدير عام تعليمية قوص عبد الله القباني، أنه تم مراجعة أنظمة الإضاءة الليلية داخل المقرات فضلا عن المحيط الخارجي لها بالتنسيق مع الوحدة المحلية والوحدات القروية التابعة لها، كما التأكيد من عمل دورات المياه بجميع اللجان، كما تم عمل استراحات انتظار لكبار السن، وتوفير حجر محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وطفايات حريقو مصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية بديلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.