محافظ قنا يفتتح عروض المرماح والتحطيب ضمن فعاليات مهرجان قنا للحرف والتراث

 افتتح الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا عروض المرماح والتحطيب ضمن فعاليات مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية المقام بساحة معبد دندرة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع مؤسسة س للثقافة والإبداع.

جاءت الفعاليات بحضور الدكتورة يمنى البحار نائب وزير السياحة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتورة نهال المغربل المستشار الاقتصادى للمحافظة والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، والناقد السينمائي هيثم الهواري رئيس المهرجان إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والمبدع بركات زناته المشرف على فنون التحطيب.

ويأتي المهرجان في إطار دعم القيادة السياسية وجهود الدولة لصون التراث الثقافي المصري وتعزيز الوعي بالتاريخ الوطني بما يعكس رؤية الدولة في الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة وإحياء الفنون والحرف الشعبية التي تمثل جزءا من ذاكرة الوطن وهويته الثقافية المتجذرة في وجدان أبناء الجنوب.

وشهدت فعاليات المهرجان عروضا مبهرة للفروسية والتحطيب نالت إعجاب الحضور لما اتسمت به من مهارة وشجاعة وأصالة حيث أبدع الشباب في تقديم لوحات فنية جسدت رموز الشهامة والرجولة وعكست تمسك أبناء الصعيد بتراثهم القتالي العريق.

وأشاد محافظ قنا بالأداء المتميز للمشاركين مؤكدا أن المهرجان يمثل خطوة مهمة نحو إحياء الفنون الشعبية وتعريف الأجيال الجديدة بقيمها الثقافية مع استمرار دعم المحافظة للفعاليات التي تعزز روح الانتماء الوطني وتصون التراث المصري الأصيل.

