جوارديولا يعلق على دخوله نادي الألف بالدوري الإنجليزي، ورسالة مؤثرة من فيرجسون

علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، على دخوله نادي الألف التابع لرابطة مدربي الدوري الإنجليزي، بعد مسيرة تدريبية امتدت تمتد على مدار 18 عامًا قاد خلالها 4 أندية.

ويستعد جوارديولا لقيادة فريقه مانشستر سيتي أمام ليفربول على ملعب الاتحاد يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل جوارديولا على تكريم من مشاهير رابطة مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز، وأصبح المدرب رقم 39 في العصر الحديث لكرة القدم الإنجليزية الذي يصل لإنجاز إدارة 1000 مباراة.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها شبكة "سيتي إكسترا" الإنجليزية: "عضويتي في رابطة المدربين مهمة جدًا لي لذا يشرفني حقًا الانضمام إلى نادي الألف في قاعة مشاهير رابطة المدربين، أشعر بالتواضع لانضمامي لهذا النادي العريق الذي يضم السير أليكس فيرجسون والعديد من زملائي الذين استمتعت بمنافستهم على مر السنوات".

وأضاف: "أنا فخور جدًا بوصولي لـ1000 مباراة كمدرب وهو شيء طموح لطالما كنت أرغب به، أود أن أتقدم بالشكر لعائلتي وأصدقائي على دعمهم المتواصل، وكذلك للاعبين وجهازي الفني وزملائي في برشلونة وبايرن وسيتي والذين ساعدوني على تحقيق هذا الإنجاز المميز".

ووجه فيرجسون كلمات تهنئة لبيب جوارديولا: "يسعدني للغاية أن أرحب بك في نادي الألف، لطالما كان حبك العميق وشغفك الكبير باللعبة واضحًا ويجب أن تفخر بتأثيرك الذي لا يمحى في عالم كرة القدم".

وأضاف: "الوصول لـ1000 مباراة وتحقيق هذه الاستمرارية في عالم كرة القدم هو إنجاز لا يستهان به، ومواصلة حصد الألقاب في ثلاث من أكثر الدوريات الأوروبية تنافسية أمر رائع، أتطلع للاحتفال معك في حفل عشاء لتكريمك رسميًا في نادي الألف".

جوارديولا يشيد بفودين

من ناحية أخرى، تغنى المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بلاعبه فيل فودين الذي أصبح جاهزا لقيادة مانشستر سيتي للتتويج بالألقاب.

وقاد فودين مانشستر سيتي للفوز 4-1 على بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفين ليحرز أول أهدافه الأوروبية هذا الموسم.

وواجه اللاعب الصاعد من أكاديمية مانشستر سيتي صعوبات طوال الموسم الماضي، وكشف عن مشاكل خارج الملعب وإصابات أثرت عليه، لكن المؤشرات تشير إلى أن اللاعب 25 عامًا عاد إلى مستواه الأفضل، بعد أن كان أبرز لاعبي السيتي في حملة الفوز بالدوري الممتاز لموسم 2023-2024.

وقال جوارديولا: "فودين عاد، كم مرة رأينا فيها فودين يسجل هذه النوعية من الأهداف، افتقدنا هذا كثيرًا في الموسم الماضي، ولكن هذا الموسم أعتقد أنه سيساعدنا كثيرًا".

وأضاف: "واثق من تسجيل هذه الأهداف، لا يركل بقوة بل يضع الكرة ببساطة قرب القائم، إنها مثل تمريرة إلى الشباك، فودين رائع في ذلك".

وأكمل: "هو عاد هذا الموسم، ليس فودين فقط، كلنا عانينا في الموسم الماضي، عندما يكون فودين في هذا المستوى يتحرك بين الخطوط، وفي المساحات، ولمسته الأولى، واستدارته، ثم ركضه بسرعة والمجهود الدفاعي، كل ذلك على مستوى عالمي".

