الخميس 30 أكتوبر 2025
ماذا قال جوارديولا عن عودة مرموش للتهديف مع مانشستر سيتي؟

عمر مرموش
عمر مرموش

عبّر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن سعادته الكبيرة بعودة المهاجم المصري عمر مرموش للتسجيل بإحراز هدف في شباك سوانزي أمس.

وقال جوارديولا في تصريحاته، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد  بعد  فوز السيتي على سوانزي بثلاثة أهداف لهدف في كأس رابطة المحترفين أمس: “أنا سعيد للغاية من أجل عمر مرموش، لأن المهاجم يحتاج إلى الأهداف، وهذا أمر مهم جدًا لثقته بنفسه”.

وأضاف المدرب الإسباني: “مرموش عانى من إصابة طويلة، وبالطبع اللعب في مركز إيرلينج هالاند ليس سهلًا، لكننا نعلم أننا بحاجة إلى كليهما في العديد من المباريات، وعودته للتسجيل أمر رائع للفريق”.

ويأتي هدف مرموش ليؤكد جاهزيته البدنية والفنية بعد فترة غياب، في وقت يسعى فيه مانشستر سيتي للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز والمنافسة على كافة البطولات هذا الموسم.

الجريدة الرسمية