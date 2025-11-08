السبت 08 نوفمبر 2025
محافظات

معاهد الإسكندرية الأزهرية تشارك في مبادرة "معاهدنا خضراء" للعام الثاني على التوالي

مبادرة معاهدنا خضراء
مبادرة معاهدنا خضراء
 شاركت معاهد منطقة الإسكندرية الأزهرية في مبادرة "معاهدنا خضراء" تحت شعار "أزرع شجرة" للعام الثاني على التوالي، وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، وتأكيدًا على دور الأزهر الشريف في دعم المبادرات البيئية الهادفة.

وتهدف المبادرة إلى زيادة المساحات الخضراء داخل المعاهد الأزهرية، بما يسهم في التخفيف من حدة الاحتباس الحراري، إلى جانب تعزيز الوعي البيئي والروح المعنوية بين الطلاب وتنمية روح التعاون والمشاركة المجتمعية.

تأتي المشاركة برعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وبتوجيه من  محمد عبد الله، مدير إدارة رعاية الطلاب، وإشراف  رانيا منسي محمد، منسق عام المبادرة بالمنطقة.

وشاركت في تنفيذ المبادرة عدد من المعاهد الأزهرية، من بينها:براعم طيبة – الإمام الشافعي والإمام الحسين وبنين سموحة النموذجي وفتيات سيدي بشر والراشدين، فيما يجري الإعداد لمشاركة باقي المعاهد خلال الفترة المقبلة.

