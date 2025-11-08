معاهد الإسكندرية الأزهرية تشارك في مبادرة "معاهدنا خضراء" للعام الثاني على التوالي

18 حجم الخط

شاركت معاهد منطقة الإسكندرية الأزهرية في مبادرة "معاهدنا خضراء" تحت شعار "أزرع شجرة" للعام الثاني على التوالي، وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، وتأكيدًا على دور الأزهر الشريف في دعم المبادرات البيئية الهادفة.

وتهدف المبادرة إلى زيادة المساحات الخضراء داخل المعاهد الأزهرية، بما يسهم في التخفيف من حدة الاحتباس الحراري، إلى جانب تعزيز الوعي البيئي والروح المعنوية بين الطلاب وتنمية روح التعاون والمشاركة المجتمعية.

تأتي المشاركة برعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وبتوجيه من محمد عبد الله، مدير إدارة رعاية الطلاب، وإشراف رانيا منسي محمد، منسق عام المبادرة بالمنطقة.

وشاركت في تنفيذ المبادرة عدد من المعاهد الأزهرية، من بينها:براعم طيبة – الإمام الشافعي والإمام الحسين وبنين سموحة النموذجي وفتيات سيدي بشر والراشدين، فيما يجري الإعداد لمشاركة باقي المعاهد خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.