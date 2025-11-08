السبت 08 نوفمبر 2025
حوادث

بعد سقوط طالبة من الطابق الثالث بالسلام، المعاينة: سور المدرسة قصير والدرابزين قديم

النيابة العامة؛ فيتو
النيابة العامة؛ فيتو
 عاينت نيابة السلام مدرسة شهدت إصابة طالبة عقب سقوطها من الطابق الثالث.

ومدير ومشرفو مدرسة شهدت سقوط طالبة من الطابق الثالث. 

وتبين من المعاينة أن سور الطابق الثالث قصير ودرابزين السلم قديم وأمرت بإجراء إصلاحات وترميم للسلم وتعلية السور.  

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بإصابة طالبة عقب سقوطها من الطابق الثالث بأحد المدارس دائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.  

وبالفحص والتحري تبين إصابة هـ.ح 13 سنة طالبة بالصف الثاني الإعدادي عقب سقوطها من الطابق الثالث بمبنى الفصول، مما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى الأردني لتلقي العلاج اللازم. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بسرعة إجراء التحريات. 

