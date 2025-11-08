بعد سقوط طالبة من الطابق الثالث بالسلام، المعاينة: سور المدرسة قصير والدرابزين قديم

18 حجم الخط

عاينت نيابة السلام مدرسة شهدت إصابة طالبة عقب سقوطها من الطابق الثالث.

ومدير ومشرفو مدرسة شهدت سقوط طالبة من الطابق الثالث.

وتبين من المعاينة أن سور الطابق الثالث قصير ودرابزين السلم قديم وأمرت بإجراء إصلاحات وترميم للسلم وتعلية السور.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بإصابة طالبة عقب سقوطها من الطابق الثالث بأحد المدارس دائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين إصابة هـ.ح 13 سنة طالبة بالصف الثاني الإعدادي عقب سقوطها من الطابق الثالث بمبنى الفصول، مما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى الأردني لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بسرعة إجراء التحريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.