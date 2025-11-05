أمين عام مستقبل وطن: رجال الأعمال المرشحون بقوائم الحزب لا يتجاوزون الـ 10%

18 حجم الخط

أكد أحمد عبد الجواد، نائب رئيس مستقبل وطن، الأمين العام للحزب، أن الحزب يخوض الاستحقاق الانتخابي برؤية واضحة تقوم على الشراكة الوطنية وتغليب المصلحة العامة، قائلا: مجلس النواب المقبل منصة للتعبير عن صوت المواطن، وليس ساحة للشعارات أو المزايدات السياسية.

المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن استعدادا لانتخابات مجلس النواب

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر حزب مستقبل وطن، الختامي لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب لقطاعي الصعيد وغرب الدلتا بمحافظة الجيزة، بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، الأمين العام، محمد سعفان، أمين الحزب بالجيزة، والنائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.

مبدأ حزب مستقبل وطن في اختيار مرشحيه

وأشار إلى أن الحزب اختار منذ البداية مبدأ المشاركة لا المغالبة في العمل السياسي، وهو ما ظهر جليًا في تشكيل القائمة الوطنية التي ضمت مختلف القوى والأحزاب، على أرضية سياسية مشتركة هدفها دعم الدولة المصرية ومؤسساتها في مرحلة دقيقة.

مستقبل وطن يحترم قواعد المنافسة مع الأحزاب السياسية

وقال: حزب مستقبل وطن قدم نموذجًا سياسيًا قائمًا على احترام قواعد المنافسة الديمقراطية، واختيار مرشحين قادرين على تمثيل المواطنين تحت قبة البرلمان بكفاءة ومسئولية.

وأوضح أحمد عبد الجواد، أن الحزب منح فرصًا واسعة للشباب والمرأة، وقام بتجديد الدماء داخل صفوفه البرلمانية في خطوة تهدف لضخ طاقات جديدة في الحياة السياسية.

نسبة رجال الأعمال في مرشحي حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس النواب

وأشار الأمين العام إلى أن رجال الأعمال داخل الحزب يمثلون نسبة محدودة لا تتجاوز 10% من المرشحين، قائلا: وجودهم طبيعي لأنهم جزء من النسيج الاجتماعي المصري، موضحًا أن اختيارهم جاء وفق معايير موضوعية تشمل الثقل الشعبي والقدرة على خدمة المواطنين.

ووجه عبد الجواد الشكر لكوادر الحزب الذين اختاروا عدم الترشح التزامًا برؤية الحزب وإيمانًا بأهمية إتاحة الفرصة لوجوه جديدة، كما دعا مرشحي الحزب إلى الالتزام بالانضباط الحزبي والتفاعل المباشر مع المواطنين، قائلًا: "أنتم تمثلون الحزب أمام الشعب المصري، والمطلوب دائمًا تقديم نموذج مشرف للحياة السياسية والعمل العام.



من جانبه، وجه عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، التحية لأهالي المحافظة على حضورهم في المؤتمر الختامي قبل فترة الصمت الانتخابي استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025.



وقال: هذا الحضور يعكس حجم الثقة والدعم الشعبي لحزب مستقبل وطن ومرشحيه.

انتهاء فترة الدعاية الانتخابية

وأوضح أن مرشحي الحزب خاضوا فترة الدعاية الانتخابية بأعلى درجات الانضباط واحترام القانون، دون ارتكاب أي مخالفات انتخابية.

وتابع: المنافسة الشريفة واحترام إرادة الناخبين هما منهج ثابت للحزب في كل استحقاق سياسي، مطالبا المواطنين بالمشاركة الواسعة في الانتخابات، معتبرًا أن المشاركة الفاعلة هي رسالة قوة للدولة واستكمال لمسيرة التنمية.

وقال: "الرهان دائمًا على وعي الشعب المصري وقدرته على اختيار الأصلح والأقدر على خدمة الوطن".

وأكد أن كوادر ومرشحي مستقبل وطن يمتلكون القدرة والخبرة اللازمة لتمثيل المواطنين تحت قبة البرلمان بفاعلية، والعمل على حل مشكلاتهم ودعم قضاياهم، مضيفًا أن الحزب يواصل مسيرته في دعم الدولة المصرية وتعزيز الاستقرار السياسي والتنمية في البلاد.



