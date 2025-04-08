رئيس المخابرات العامة والبرهان يبحثان سبل تعزيز العلاقات المصرية السودانية

التقى رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير حسن محمود رشاد اليوم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وبحث رئيس المخابرات المصرية ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان تعزيز العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وترقية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية السودانية وقناة القاهرة الأخبارية ثمن رئيس مجلس السيادة خلال اللقاء دور مصر الرائد في دعم ومساندة اشقائه في السودان في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين معربًا عن عميق تقديره وشكره لمصر حكومة وشعبًا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد البرهان على أهمية العلاقات السودانية المصرية وضرورة تعزيزها وتمتينها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

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