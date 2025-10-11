السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نائب رئيس الحزب الناصرى: اتفاق وقف الحرب بغزة انتصار جديد للدبلوماسية المصرية

محسن جلال،فيتو
محسن جلال،فيتو

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى: إن نجاح الوساطة المصرية في التوصل لاتفاق حول آليات تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، يعد انتصارا جديدا للدبلوماسية المصرية، وتتويجا للجهود المصرية في ملف القضية الفلسطينية عبر التاريخ.

القاهرة كانت تتحرك طوال الوقت بمسئولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية

واكد فى تصريح لفيتو، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه جاء نتيجة لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي لم تتوقف منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن القاهرة كانت تتحرك طوال الوقت بمسئولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وأنها لم تتعامل مع الأزمة كوسيط فقط، بل تحمل على عاتقها مسئولية إنسانية ووطنية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى بكل الوسائل الممكنة.

نجاح الاتفاق تأكيد على ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري المحوري

وواصل حديثه قائلا: إن الدور الرائع الذي لعبته الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية والدور الأبرز الذي تبنته مصر عبر التاريخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحقه في الحياة الكريمة والأمن والاستقرار، ساهم بشكل كبير في نجاح هذا الاتفاق، وهو ما يعد تأكيدا جديدا على ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري المحوري، الذي لا يمكن تجاوزه في أي قضية عربية أو نزاع إقليمي

وقف إطلاق النار في غزة وبدء تدفق المساعدات الإنسانية

وأشار إلى أن إتفاق وقف إطلاق النار في غزة وبدء تدفق المساعدات الإنسانية وعودة النازحين إلى منازلهم هو ثمرة ونتاج جهود مصرية مخلصة، أدارت الملف بحكمة وعقلانية شديدة عكست مكانة مصر الكبيرة في الشرق الأوسط والعالم، وأنها الركيزة الأساسية في أمن واستقرار وسلام المنطقة العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوساطة المصرية الرئيس السيسي اتفاق شرم الشيخ حركة حماس إسرائيل

مواد متعلقة

محمود مسلم: اتفاق شرم الشيخ يؤكد الدوري المحوري لمصر في استقرار المنطقة

الكشف عن موقع تمركز الفريق العسكري الأمريكي في إسرائيل لمراقبة تنفيذ اتفاق غزة

بدء وصول قوات أمريكية إلى إسرائيل لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

المستشار الألماني للسيسي: نقدر دور مصر في التوصل إلى اتفاق وقف الحرب

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

إغلاق جميع بوابات سد النهضة، شراقي: صور الأقمار الصناعية تكشف تخبط الإدارة الإثيوبية

آخر مستجدات تشكيل القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب

قرار قضائي جديد بشأن دعوى زينة ضد أحمد عز

4585 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

مفاجأة سارة لنجم الأهلي بعد التعاقد مع ييس توروب

الإعلان عن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ خلال أيام

انخفاض يصل لـ 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تزامنًا مع اليوم العالمي للفتاة، الأزهر: حسن تربية البنات من هدي النبي

الأوقاف: الإسلام كفل للطفل حقه في الرعاية والحماية النفسية والجسدية

الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين"

المزيد
الجريدة الرسمية