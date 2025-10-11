نائب رئيس الحزب الناصرى: اتفاق وقف الحرب بغزة انتصار جديد للدبلوماسية المصرية

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى: إن نجاح الوساطة المصرية في التوصل لاتفاق حول آليات تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، يعد انتصارا جديدا للدبلوماسية المصرية، وتتويجا للجهود المصرية في ملف القضية الفلسطينية عبر التاريخ.

القاهرة كانت تتحرك طوال الوقت بمسئولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية

واكد فى تصريح لفيتو، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه جاء نتيجة لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي لم تتوقف منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن القاهرة كانت تتحرك طوال الوقت بمسئولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وأنها لم تتعامل مع الأزمة كوسيط فقط، بل تحمل على عاتقها مسئولية إنسانية ووطنية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى بكل الوسائل الممكنة.

نجاح الاتفاق تأكيد على ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري المحوري

وواصل حديثه قائلا: إن الدور الرائع الذي لعبته الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية والدور الأبرز الذي تبنته مصر عبر التاريخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحقه في الحياة الكريمة والأمن والاستقرار، ساهم بشكل كبير في نجاح هذا الاتفاق، وهو ما يعد تأكيدا جديدا على ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري المحوري، الذي لا يمكن تجاوزه في أي قضية عربية أو نزاع إقليمي

وقف إطلاق النار في غزة وبدء تدفق المساعدات الإنسانية

وأشار إلى أن إتفاق وقف إطلاق النار في غزة وبدء تدفق المساعدات الإنسانية وعودة النازحين إلى منازلهم هو ثمرة ونتاج جهود مصرية مخلصة، أدارت الملف بحكمة وعقلانية شديدة عكست مكانة مصر الكبيرة في الشرق الأوسط والعالم، وأنها الركيزة الأساسية في أمن واستقرار وسلام المنطقة العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.