الحزب الناصري: التصعيد الإسرائيلي في الضفة يمثل اختراقًا للاتفاقات ويهدد استقرار الوضع السياسي

قال الدكتور عمرو رضوان، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، إن الأعمال التدميرية التي تقوم بها إسرائيل في شمال الضفة الغربية، بالإضافة إلى إجبار الفلسطينيين على النزوح القسري من مناطقهم، تمثل اختراقًا جديدًا من جانب إسرائيل للاتفاق الموقّع في شرم الشيخ بشأن وقف القتال ومنع التهجير القسري.

وأضاف رضوان أن هذا التصعيد الإسرائيلي الممنهج يثير تساؤلات جادة حول قدرة الاتفاق على الصمود، في ظل "الانتهاك المتواصل والمتعمد لبنوده"، محذرًا من أن استمرار الوضع على هذا النحو يهدد بفقدان أي جدوى قانونية أو سياسية لهذا الاتفاق.

وأكد رضوان لـ "فيتو" أن التجاوزات الإسرائيلية تكشف عن طبيعة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، التي لا تحترم أي اتفاقيات.

وأوضح أن عدد الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار تجاوز الـ80 اختراقًا، مشيرًا إلى أن موقف القانون الدولي من هذه الخروقات واضح وصريح، حيث يُعد كل انتهاك جريمة دولية مستقلة تستوجب المحاسبة.

كما أضاف رضوان أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص على أن الخرق الجوهري لأي معاهدة يُعد سببًا مشروعًا للطرف الآخر لتعليق تنفيذ التزاماته.

وأشار إلى أن نتنياهو يخشى من نهايته السياسية بعد انتهاء الحرب في غزة، إذ يواجه احتمال محاكمته بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، مما يجعله يسعى لتمديد الحرب من جهة وإرضاء اليمين المتطرف في حكومته من جهة أخرى.

في سياق متصل، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن إسرائيل تقوم بتنفيذ عمليات تدمير في شمال الضفة الغربية وتجبر الفلسطينيين على النزوح القسري من مناطقهم.

وأوضحت الأونروا في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن ثلاثة مخيمات للاجئين في مناطق جنين وطولكرم ونور شمس تم إخلاؤها، وتم منع سكانها من العودة إليها.

وأضافت الوكالة أن عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية قد أسفرا عن تهجير الفلسطينيين قسرًا عن أراضيهم، محذرة من أن هذه الممارسات تمهد الطريق لعمليات الضم.

كما أشارت الأونروا إلى أن القوانين الإسرائيلية المناهضة للوكالة أسفرت عن إغلاق مدارس تابعة للأمم المتحدة داخل الضفة الغربية، وطرد موظفين دوليين من عملهم، في خطوة وصفها الخبراء بأنها جزء من سياسة ممنهجة لاستهداف الخدمات الإنسانية التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين.

وتبقى المخاوف كبيرة من تداعيات هذه الانتهاكات على الاستقرار الإقليمي والدولي، في وقت تتزايد فيه المطالبات الدولية بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

