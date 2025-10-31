رئيس الحزب الناصرى: المتحف الكبير صرح حضاري يعكس إرادة مصر في التنمية والتقدم

أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة فارقة على الصعيدين العالمي والتاريخي، حيث ينتظره العالم بشغف لما يعكسه من مكانة مصر العريقة كمنبع للحضارات وأساس للتاريخ البشري.

وفي تصريح خاص لـ«فيتو»، أضاف أبو العلا أن المتحف هو ثمرة للرؤية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل من الحفاظ على الهوية الوطنية والتراث الثقافي أحد الأسس الرئيسية لجمهورية مصر الجديدة، مما يعزز من مكانة مصر كمركز للثقافة والتاريخ في العالم.

صرح حضاري يجمع بين الأصالة والتكنولوجيا

وأوضح رئيس الحزب العربي الناصري أن المتحف المصري الكبير لا يقتصر على كونه مشروعًا أثريًا فقط، بل هو صرح حضاري متكامل يعكس مزيجًا فريدًا بين الأصالة والتقنيات الحديثة، ويبرز عبقرية المصريين القدماء في فنون الإبداع والبناء، كما يعكس قدرة المصري المعاصر على استكمال المسيرة بروح التحدي والعزيمة ذاتها.

وفي حديثه، أشار أبو العلا إلى أن هذا المشروع الضخم يعد رسالة قوية للعالم تؤكد أن مصر تمتلك إرادة قوية في مجال التنمية والتقدم، وأنها تسعى لتوسيع تأثيرها الثقافي والفني عبر الحفاظ على تراثها العريق.

وأضاف أن المتحف سيُصبح مركزًا عالميًا للبحث والابتكار في مجال علم المصريات، ويعزز من مكانة مصر كمرجعية ثقافية على مستوى العالم.

كما أكد أبو العلا أن المتحف المصري الكبير سيشكل وجهة ثقافية وسياحية رئيسية تساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أن ما تحقق في هذا المشروع يعد إنجازًا استثنائيًا يليق بعظمة مصر ومكانتها في التاريخ والحضارة الإنسانية.

يجسد روح العصر الحديث بقيادة الرئيس السيسي

واختتم رئيس الحزب العربي الناصري تصريحاته بالتأكيد على أن المتحف لا يمثل فقط مصر القديمة وحضارتها الفرعونية التي أبهرت العالم، بل يجسد روح العصر الحديث بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قاد مسيرة البناء والتنمية وأعاد رسم ملامح الدولة المصرية الحديثة على أرض الواقع.

