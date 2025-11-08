مخطط خفي وراء تصعيد الدعم السريع، خبير شئون أفريقية يحذر من مؤامرة تقسيم السودان

18 حجم الخط

قال الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشأن الإفريقي، إنه على الرغم من إعلان قوات الدعم السريع رسميا موافقتها على الدخول في هدنة إنسانية استجابة للمبادرة التي قدّمتها دول الرباعية الدولية، إلا أن سياسات وإجراءات هذه القوات على الأرض تكشف عن نهج سياسي وأمني وعسكري يرسخ سيطرتها الأمنية.

وأضاف أن الأمر الأكثر خطورة يتمثل في السعي لخلق واقع إنساني يؤدي إلى "تطهير عرقي ممنهج"، وهو ما قد يقود في النهاية إلى "تقسيم السودان"، مؤكدا فى تصريحات لفيتو ان تحليل ما سبق يكشف عدد من الشواهد والمتغيرات على مختلف الأصعدة.

فعلى الصعيد العسكري:

 استمرار حصار الجيش السوداني داخل بعض الجيوب في دارفور.

 انتقال المواجهات إلى إقليم كردفان خاصة في مدن زالنجي وكادوقلي وبابنوسة.

 تنفيذ هجمات عسكرية عل مواقع بمدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، في تطور يُنذر باتساع رقعة المواجهات.

 استهداف مدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان، بالتنسيق مع الحركة الشعبية

 شن هجمات بالطيران المسير شملت مدن أم درمان وعطبرة والأبيض والدلنج.

على الصعيد السياسي:

 إعلان السيطرة السياسية والأمنية في إقليم دارفور، من خلال مخاطبة المنظمات الإنسانية بضرورة أخذ تصاريح من الدعم السريع قبل الدخول إلى المدينة.

 إنشاء قيادات في الدعم السريع بوابة لتحصيل رسوم غير رسمية، على الحدود مع دولة تشاد. ما ينذر بتفاقم الأزمة المعيشية في المنطقة.

 إجبار سيارات الإغاثة على تغيير وجهتها نحو الفاشر ونقل نازحين قسرًا.

على الصعيد الأمني والإنسانـي

استمرار سياسات التطهير العرقي الممنهج وفق تقارير موثقة للعديد من المنظمات الدولية من أبرزها:

 كشفت جامعة ييل الأمريكية عن أدلة جديدة تشير إلى أن قوات الدعم السريع نفّذت عمليات قتل جماعي في مدينة الفاشر، ثم شرعت في حفر مقابر جماعية وجمع الجثث لإخفاء آثار "الجرائم"، بعد سيطرتها على المدينة.

 أعلنت منظمة الهجرة الدولية، عن نزوح أكثر من 82 ألف شخص من مدينة الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور منذ 26 أكتوبر الماضي.

 تأكيد خبراء أممين أن "الملايين محرومون من الحماية والمساعدة الكافية والسودان يعيش أسوأ أزمات النزوح بالعالم..".

 إعلان خبراء بالأمم المتحدة أن بشاعة الجرائم المبلغ عنها بالفاشر مروعة "مع منهجية وسادية العنف الجنسي لغاية الإذلال".

 تأكيد المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين بدارفور، إن أكثر من 150 امرأة تعرضن للاغتصاب والتحرش الجنسي خلال رحلة الفرار من الفاشر إلى منطقة طويلة.

 تأكيد شهادات دولية بممارسة الدعم السريع كل أعمال التطهير العرقي ضد أفراد المجموعات الإفريقية المحلية.

عجز الآليات الدولية والأفريقية عن مواجهة جرائم الدعم السريع

وفي ضوء عجز الآليات الدولية والأفريقية عن مواجهة جرائم الدعم السريع، يبدو من الأهمية بمكان تكثيف التحركات الدبلوماسية والسياسية في أكثر من اتجاه.

• تسريع تصنيف "الدعم السريع" منظمة إرهابية في المحافل الدولية، وهو اتجاه يقوده بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي، والحكومة السودانية.

• محاصرة "الدعم السريع" داخل المؤسسات الحقوقية الأفريقية والدولية، والدعوة لاستصدار قرارات دولية ناجزة لفرض عقوبات اقتصادية على المؤسسات والشركات التابعة للدعم السريع.

• تحريك الملف على الصعيد القضائي الدولي، واستصدار قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، على شاكلة قرارات 2007، وملاحقة قادة الدعم السريع الحاليين.

