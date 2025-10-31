الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الحزب العربي الناصري: هجمات المستوطنين تكشف الطبيعة البربرية للاحتلال الصهيوني

الدكتور عمرو رضوان،
الدكتور عمرو رضوان، فيتو

قال الدكتور عمرو رضوان، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، إن تسجيل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نحو 60 هجومًا نفذه مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي، يعكس الطبيعة البربرية للمستوطنين الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولاتهم اختراق وقف إطلاق النار بين الحين والآخر، خاصة في ظل حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة.

وأوضح رضوان في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى إرضاء اليمين المتطرف بزعامة بن غفير، الذي يُعد المحرّض الأكبر للمستوطنين الصهاينة، بهدف إبقاء الأزمة مشتعلة داخل الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن وقف الحرب في غزة بشكل كامل سيعني فتح باب محاكمة نتنياهو على جرائمه، لذا يسعى إلى إشعال الصراع من حين لآخر للهروب من المساءلة.

وأكد نائب رئيس الحزب العربي الناصري على ضرورة توحيد الموقف العربي في مواجهة هذه الاعتداءات المتكررة من جانب المستوطنين اليهود، من خلال مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، مطالبًا أيضًا بأن يقوم الوسيط الأمريكي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات

