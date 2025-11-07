تدشين نادي الأدب بجامعة قناة السويس

18 حجم الخط

دشنت جامعة قناة السويس، نادي الأدب لطلاب الجامعة، وذلك بتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب، بقاعة المؤتمرات المرئية (فيديو كونفرانس)، وبحضور نخبة من قيادات العمل الطلابي.

دعم جامعة قناة السويس

جاء التدشين تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد أن الجامعة تضع الإبداع الفكري والثقافي في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن «الثقافة هي الركيزة الأساسية لبناء وعي الطالب الجامعي، وأن الكلمة الهادفة قادرة على تشكيل العقل وإحياء الهوية وتعزيز الانتماء».

دعم المواهب بالجامعة

مضيفًا أن الجامعة مستمرة في دعم المواهب الشابة وإتاحة المساحات التي ينطلق منها الإبداع.

جانب التدشين، فيتو

جاء التدشين بإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأعرب عن سعادته بإطلاق نادي الأدب.

مؤكّدًا أن «الأنشطة الثقافية ليست مجرد فعاليات ترفيهية، بل هي جزء أصيل من تكوين شخصية الطالب المتكاملة، وأن الجامعة تؤمن بأن الطالب القادر على التعبير الواعي هو طالب قادر على القيادة والتأثير الإيجابي داخل الجامعة والمجتمع».

وانطلقت فعاليات نادي الأدب لاستقبال الطلاب الموهوبين في مجالات الشعر، القصة القصيرة، الرواية، والتأليف المسرحي، بهدف تنمية ملكاتهم الإبداعية وتطوير مهاراتهم الفنية واللغوية، إضافة إلى فتح المجال أمامهم للمشاركة في المحافل والمسابقات الأدبية داخل الجامعة وخارجها.

وتأتي الأهداف الرئيسية لتدشين النادي للعمل على تعزيز القدرات الإبداعية وتنمية الحس الثقافي واللغوي لدى الطلاب، وإحياء قيمة الكلمة الهادفة كوسيلة لبناء شخصية طلابية واعية تتمتع بعمق فكري وتكوين ثقافي مميز.

جاء تنظيم وتفعيل نادي الأدب بتنفيذ ومتابعة إدارة النشاط الثقافي بقيادة الأستاذة مروة عدلي.

