الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الفريق أسامة ربيع يقدم التهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد على ضرورة التعاون المشترك

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فيتو
18 حجم الخط

قدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، التهنئة إلى المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وكل من النائبين أحمد العوضي، وفارس سعد، وكيلي المجلس، والسيد المستشار الدكتور أحمد محمد عبد الغني أمين عام المجلس. 

أسامة ربيع: الفرصة سانحة للعودة إلى العبور من قناة السويس

أسامة ربيع: تعاملنا بشكل فوري مع حادث جنوح ناقلة النفط KOMANDER خلال عبورها للقناة

الدور التشريعى البارز لمجلس الشيوخ 

خلال اللقاء الذي عقد بمقر مجلس الشيوخ، أكد الفريق أسامة ربيع على الدور التشريعي والرقابي الهام للمجلس، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التكامل الفعال بين كافة مؤسسات الدولة وتضافر الجهود من أجل خدمة الوطن. 

 

دعوة لمجلس الشيوخ لزيارة قناة السويس  

كما أعرب الفريق ربيع عن أطيب أمنياته للمستشار عصام الدين فريد ولكافة أعضاء المجلس بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم الوطنية. 

 

كما وجه رئيس الهيئة الدعوة لقيادات المجلس وأعضاء اللجان النوعية لزيارة قناة السويس ومشروعاتها والتعرف عن قرب على الخدمات اللوجيستية والخدمية الجديدة، وجهود توطين الصناعة البحرية، مبديًا استعداده الدائم للتعاون لخدمة الصالح العام.  

 

من جانبه، عبر المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس عن خالص تقديره للدور الهام الذي تقوم به  هيئة قناة السويس، ومساعيها نحو التحول إلى مؤسسة اقتصادية وملاحية شاملة متعددة الأنشطة والخدمات البحرية واللوجيستية.  

 

كما أشاد المستشار "فريد" بالجهود المبذولة من قبل الهيئة واستمرارها في عملية التطوير والتحديث في كافة الأنشطة ومجالات العمل رغم التحديات المختلفة. 

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية.
 

                  
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قناة السويس أسامة ربيع الفريق أسامة ربيع هيئة قناة السويس مجلس الشيوخ

مواد متعلقة

أسامة ربيع: الفرصة سانحة للعودة إلى العبور من قناة السويس

أسامة ربيع: حركة السفن بقناة السويس تعود لمعدلاتها الطبيعية بعد اتفاق غزة

أسامة ربيع يشهد تدشين القاطرتين "عزم 3" و"عزم 4" بسفاجا (صور)

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

بعد تخطي سيراميكا، موعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

أليو ديانج رجل مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري

حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

خبير أثري يرد على مزاعم إيدي كوهين بشأن بناء إسرائيل لـ الأهرامات

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الحماية المدنية تنقذ قرية بالشرقية من كارثة بعد اشتعال سيارة وقود داخل محطة بنزين (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تراجع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز طلاق زوجتي إذا كانت لا تبادلني نفس المشاعر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، أسعد بن سهل بن حنيف، سماه رسول الله وأطلق عليه كنيته

المزيد
الجريدة الرسمية