البابا تواضروس: التعاون والتنظيم يعكسان صورة إيجابية عن الكنيسة الأرثوذكسية

18 حجم الخط

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الفريق التنظيمي وفريق التغطية الإعلامية للمؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي الذي جرت فعالياته، لمدة 15 يوما، في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتحدث المهندس سامح صليب منسق الفريق التنظيمي شاكرًا قداسة البابا تواضروس الثاني على اهتمامه بأعضاء الفريق ودعمهم ومتابعتهم طوال فترة التحضير للمؤتمر، وأثناءه.

وألقى نيافة الأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس وعضو اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كلمة أعرب خلالها عن تقديره لاهتمام قداسة البابا تواضروس الثاني بالمؤتمر وحرصه على توفير كل متطلبات نجاحه، مشيدًا بالدور المتميز الذي قام به شباب الفريق التنظيمي الأمر الذي كان محل إشادة من الضيوف.

فيما ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة قصيرة حدد خلالها ملامح أساسية ميزت الفريق التنظيمي، وأولها الصلاة، مشيرا إلى أن الصلاة كانت عنصرا ثابتا لدى الفريق طوال فترة عملهم قبل وأثناء المؤتمر.

وأكد البابا تواضروس الثاني على أن العمل المنظم، يعتبر أهم مميزات الفريق التنظيمي للمؤتمر، مشيرا إلى أن عملهم كان يسير بكل دقة ونظام واضح، مشيدا بالتعاون بين الفريق.

وأوضح أن تنظيم المؤتمر نجح في تقديم صورة إيجابية للكنيسة القبطية، الأمر الذي شهد به المشاركون في المؤتمر.

وعقب كلمة قداسة البابا تواضروس الثاني منح للشباب فرصة للتعبير عن انطباعاتهم وخبراتهم والمواقف التي صادفتهم خلال المؤتمر، وتحدث عدد كبير منهم في هذا السياق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.