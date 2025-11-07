البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية وسط القاهرة

18 حجم الخط

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا ثيؤدوسيوس، عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الأمور الخاصة بإيبارشية وسط الجيزة، واستمع لرأيه فيها.

البابا تواضروس: الأبوة سر نجاح ودوام الكنيسة

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمسرح الملحق بالمقر البابوي بالإسكندرية مجمع كهنة الإسكندرية بحضور الأبوين الأسقفين العموم اللذين يخدمان بالاسكندرية الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا هرمينا (قطاع شرق الإسكندرية) والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، حيث قدموا التهنئة بالعيد الـ ١٣ لجلوس قداسته على كرسي مار مرقس الرسول.

تضمن اللقاء عرضًا مسرحيًّا بعنوان "وصية ملك" قدمه فريق "دي ماريا" المسرحي التابع لكنيسة السيدة العذراء بالعصافرة وترنيمة من تأليف وألحان شباب الإسكندرية، وفيلم وثائقي بعنوان "ليكونوا واحدًا" عن لقاءات المحبة والأخوة مع مختلف كنائس العالم.

وألقيت عدة كلمات منها كلمة للقمص أبرآم إميل التي عرض فيها حصاد عام كامل من أعمال وأنشطة البابا تواضروس الثاني بالإسكندرية.

وفي نهاية كلمته وصف البابا تواضروس الثاني بأربع صفات:

- صامت أمام السلبيات.

- صاحب قلب نقي.

- صاحب مجهود تقوده النعمة.

- يخرج من كنزه جددًا وعتقاء.

كما تحدث الأنبا هرمينا مهنئًا قداسة البابا لافتًا لحجم الإنجازات والخدمات التي تمت في خلال ١٣ عامًا بمحبة أبوية.

بينما تأمل نيافة الأنبا باڤلي في الآية "الرَّبُّ نَصِيبُ قِسْمَتِي وَكَأْسِي. أَنْتَ قَابِضُ قُرْعَتِي. حِبَالٌ وَقَعَتْ لِي فِي النُّعَمَاءِ، فَالْمِيرَاثُ حَسَنٌ عِنْدِي" (مز ١٦ ٥ - ٦).

وفي الختام ألقى البابا تواضروس الثاني كلمة قدم فيها الشكر للجميع على مشاعر المحبة والكلمات المشجعة، وهنأهم بمناسبة سيامة الكهنة الجدد، وتأمل في موضوع بعنوان "وزنات في حياة الإكليروس" وتحدث عن وزنات في خدمته خلال العام الماضي وأهمها وزنة قداس الآباء بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاثة بالشرق الأوسط، ووزنة زيارة أسيوط ووزنة احتفالية مجلس الكنائس العالمي ووزنة أكاديمية مار مرقس القبطية بمركز لوجوس.

ولخص البابا تواضروس الثاني خمس وزنات في حياة الإكليروس، وهي:

١- وزنة التكريس: الكاهن يعمل في كرم كنيسة المسيح.

٢- وزنة الأبوة: سر نجاح ودوام الكنيسة هي الأبوة، والكهنوت أبوة واحتواء.

٣- وزنة الوقت: صار وقت الكاهن مشغولًا ومخصصًا لله وأصبح وقت مثمر، لأنك تعمل لأجل السماء.

٤- وزنة التوبة: الكاهن قريب من المذبح لتقديم صلاة وتوبة دائمة ومتجددة.

٥- وزنة الخدمة: خدمة كل إنسان وأي إنسان بكل احتياجاته، بخدمة فيها رائحة المسيح الزكية.

وفي الختام وزع قداسة البابا تواضروس الثاني هدايا تذكارية على الحضور.

