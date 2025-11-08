اليوم، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

18 حجم الخط

يُعقد اليوم السبت، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر المحلي، بملعب محمد بن زايد.



ومن المقرر أن يشهد الاجتماع إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، والزي المحدد لكل فريق، ومواعيد الوصول، وبعض التفاصيل الفنية الإضافية.

الزمالك يفوز علي بيراميدز



وفاز فريق الزمالك على نظيره بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية، المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد محمد بن زايد.

