عبدالرؤوف وجابر يتحدثان عن نهائي السوبر المصري

يعقد اليوم السبت، المؤتمر الصحفي لـ"أحمد عبد الرؤوف"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام الساعة 5:05 مساءً بتوقيت الإمارات، و3:05 مساءً بتوقيت مصر، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في نهائي كأس السوبر المحلي.

ومن المقرر أن يتواجد عمر جابر، قائد الأبيض، رفقة المدير الفني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك والأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية، المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد محمد بن زايد.

