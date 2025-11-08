انتخابات مجلس النواب 2025، انطلاق التصويت في اليوم الثاني بـ 9 دول عربية وأفريقية وأوروبية

18 حجم الخط

انطلقت صباح اليوم السبت أعمال اليوم الثاني من عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ للمصريين بالخارج، وذلك في ٩ دول هي الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، وأذربيجان، ومالاوي، ورواندا، وسيشيل، وزامبيا، وزيمبابوي، وموريشيوس.



وشهدت مقار البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية إقبالًا متزايدًا من الناخبين المصريين الذين توافدوا منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم، وسط تنظيم محكم وتيسيرات إجرائية وفرتها اللجان الانتخابية لتسهيل عملية التصويت.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عملية التصويت في الخارج تسير وفق الضوابط المقررة، وسط متابعة دقيقة من غرف العمليات في وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وانتظام.



ومن المقرر أن تتواصل عملية الاقتراع حتى مساء اليوم الثاني، لتصويت المصريين بالخارج، تمهيدًا لبدء عمليات الفرز وإعلان النتائج لاحقًا وفق الجدول الزمني المحدد للانتخابات.

