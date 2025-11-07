السبت 08 نوفمبر 2025
كيف رصد حزب العدل تفاعل المصريين بالخارج مع انتخابات البرلمان؟

صورة أرشيفية، فيتو
صورة أرشيفية، فيتو
تواصل الجاليات المصرية في الخارج مشاركتها في عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب التي انطلقت وسط متابعة مكثفة من الأحزاب السياسية والبعثات الدبلوماسية، لرصد نسب الإقبال وتنظيم العملية الانتخابية.

استعدادات العدل لانتخابات البرلمان 

وتابع حزب العدل عبر غرفته المركزية مجريات التصويت للمصريين بالخارج، ضمن استعداداته لمواكبة التطورات الميدانية وضمان الدعم اللوجستي والفني لمرشحيه في مختلف الدوائر.

وقال علي أبو حميد، مدير الحملة الانتخابية للحزب، إن الغرفة تتابع بشكل مستمر مع فرق العمل في الخارج سير التصويت ونسب الإقبال، إلى جانب حل أي عقبات تواجه مندوبي الحزب أو الناخبين.

وأوضح أن المصريين بالخارج يمثلون بعدًا وطنيًا مهمًا في العملية الانتخابية، لما يعكسونه من ارتباط بالوطن وحرص على المشاركة السياسية.

وبحسب متابعات غرفة العمليات، شهدت عدد من الدول العربية منها السعودية والكويت وقطر والإمارات نسب تصويت مرتفعة نسبيًا خلال اليوم، وسط مشاركة ملحوظة من الجاليات المصرية في اللجان الانتخابية، وفقًا لبيانات مندوبي الحزب.

في المقابل، أشارت أميرة شرف الدين، مسؤولة العمل الميداني، إلى أن التواصل الميداني بين الغرفة والمندوبين بالخارج يجري بصورة مباشرة لحل أي ملاحظات على مدار اليوم، بينما أوضح إسلام صبحي، مسؤول الاتصال، أن فرق التواصل تتولى متابعة توحيد الرسائل التنظيمية والإعلامية خلال فترة التصويت.

نشاط المصريين بالخارج في فعاليات التصويت

كما ذكر محمود شريف، عضو لجنة العمل الميداني، أن الإقبال الملحوظ يعكس اهتمام الجاليات المصرية بالمشاركة في العملية الانتخابية، في حين أكدت رنا وجيه، من لجنة الإعلام، أن الفريق الإعلامي يعمل على توثيق وتغطية عملية التصويت عبر منصات الحزب الرسمية.

ويأتي نشاط غرفة عمليات حزب العدل ضمن تحركات عدد من الأحزاب السياسية التي تتابع سير تصويت المصريين بالخارج في أولى مراحل الانتخابات البرلمانية، وسط اهتمام متزايد من القوى السياسية بمؤشرات المشاركة ونسب الإقبال قبل بدء التصويت داخل مصر خلال الأيام المقبلة

