انتخابات مجلس الشيوخ المصرية 2025، بدء التوافد على مراكز الاقتراع في 28 دولة أوروبية

انتخابات مجلس الشيوخ المصرية 2025، بدأ المواطنون المصريون صباح اليوم الجمعة فى التوافد على مقار البعثات الدبلوماسية فى عدد من الدول الأوروبية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥.

انتخابات مجلس الشيوخ المصرية 2025

وفتحت قنصليات وسفارات مصر بكل من النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا وفرنسا أبوابها فى الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى لاستقبال أبناء مصر بالخارج للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابي.

وتستمر عملية الاقتراع اليوم فى اللجان الفرعية بالسفارات والقنصليات حتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.