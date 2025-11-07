الجمعة 07 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الهيئة الوطنية تتابع انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات النواب

القاضي احمد البنداري
القاضي احمد البنداري
انطلقت عملية التصويت للمصريين في الخارج لانتخابات مجلس النواب، حيث بدأ فتح اللجان في التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لكل دولة، وسط استعدادات مكثفة من البعثات الدبلوماسية.

ويخوض المنافسة على النظام الفردي 1281 مرشحًا، فيما يتنافس على نظام القوائم قائمتان: الأولى تمثل قطاع غرب الدلتا وتشمل محافظات البحيرة، مرسى مطروح، والإسكندرية، أما الثانية فتغطي شمال ووسط وجنوب الصعيد. 

من جانبه، أجرى المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، سلسلة من اللقاءات عبر الفيديو كونفرانس والمتابعة مع سفراء مصر في مختلف الدول، لمتابعة سير العملية الانتخابية بالخارج والتأكد من انتظامها وفق الخطط الموضوعة.

وأكد السفراء أن العملية الانتخابية تسير بانضباط تام داخل مقار البعثات الدبلوماسية، حيث أدلى أعضاء تلك البعثات بأصواتهم.

وأشار السفراء  إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهودًا كبيرة لضمان سير الانتخابات بسلاسة من خلال تيسير الإجراءات وزيادة تأمين المقار الانتخابية، بما يعكس حرص الدولة على إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري بأعلى معايير النزاهة والشفافية.

