سرد واقع نعيشه منذ 1949، لماذا قال فكرى أباظة "عليا الطلاق ما أنا داخل الانتخابات"

18 حجم الخط

فى مجلة المصور عام 1949 كتب الصحفى الساخر فكرى اباظة مقالا ساخرا يتندر فيه على المرشحين فى الانتخابات البرلمانية أصحاب الوعود الكاذبة الذين يهمهم كرسى البرلمان والشهرة فقط فكتب تحت عنوان " عليا الطلاق ما أنا داخل الانتخابات " ينفى فيه عن نفسه تهمة دخول الانتخابات البرلمانية.

كتب فكرى اباظة يقول: قالوا لى فى محطة الإذاعة أوعى يكون موضوعك عن الانتخابات دعاية لشخصك، قلت لهم “ لا شخصى ما خلاص هو بقى فيه شخص، الانتخابات التى اتمرمطت فيها وسفيت ترابها وذقت بلاويها وشفت المر والذل فى حواضرها وبواديها”.

حاعيش فى تبات وبنات

الانتخابات دى زغللت عينى وسدت ودانى ولخلخت ركبى وشلت يدى فكرهتها شوى شوى، وعلي الطلاق اللى جاى واللى فات ما أنا داخل الانتخابات، وحاعيش فى تبات ونبات واتجوز وأخلف ولاد وبنات.

افتينى يا مفتى

وتابع فكرى أباظة فى مقاله الساخر عن الانتخابات: رحت للمفتى قلت له افتينى يامفتى..نائب ترشح ثمن تسع مرات وكذب على الناخبين ثمن تسع مرات ومناهم بالوعود والعهود والعسل والشربات والعلم والعرفان والمدارس والمستشفيات ولقمة العيش وهدمة الستر والأرزاق والأموات، وفتح لهم ليالى القدر طاقات وطاقات.

وعود الناخب

نائب كذب ولا نفذ شيء بعهده ووعده ومقدرش يدوق الناخبين عسله وشهده..افتينى يامفتى ايش يكون حاله وحكمك على حاله ومحتاله، نائب قال للناخبين أنا حاجيب لكم الديب من ديله واطلع لكم القرد من بطن أمه، واطرد الاحتلال واخلصكم من ويله، وأضم السودان إلى الأحضان، وأشد لوادى النيل حيله.



لكن يامفتى طلع كلامه فى الهوا فاشوش وهجص، وطلع من المولد بلا حمص غشاش ومغشوش، نائب قال للناخبين حاسوى الهوايل واسوى الحال المايل، واعدل الأمور فى الحكومة دوغرى..من وزير لمدير لمأمور، لا الوسايط تقول تلت التلاتة كام، ولا شفاعات باشوات ولا بهوات ولا أخوال ولا أعمام يامفتى طلع نصاب وخايب وإيده قصيرة وعينه مش بصيرة، إيش يكون حكمك على حاله ومحتاله،

يتوب النائب توبة نصوح

وتابع فكرى أباظة: رد المفتى على السؤال : بعد ما سمى وصلى على النبى والصحاب وقال: يتوب النائب توبة نصوح ويستغفر الرحمن وما يعود لها شيء تانى، ويسيبه من الكذب والبهتان ويودع الناخبين والانتخابات، ويتلهى على عينه ويرجع نفر عادى زى زمان، وقد كان..فشلنا وودعنا النيابة واللى كان كان، والسماح يا أهل السماح.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.