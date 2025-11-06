الخميس 06 نوفمبر 2025
رياضة

رسالة أحمد شوقي غريب لعمومية إنبي بعد فوزه في الانتخابات

أحمد شوقي غريب
أحمد شوقي غريب
وجه المهندس أحمد شوقي غريب، الحاصل على أعلى الأصوات في انتخابات نادي إنبي، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي البترولي على ثقتهم الكبيرة.

وأكد عضو مجلس إدارة نادي إنبي أن مجلس الإدارة بقيادة أيمن الشريعي وأعضاء المجلس على قلب رجل واحد هدفه صالح نادي إنبي العريق، وأن مجلس إدارة نادي إنبي يسعى جاهدا لتحقيق كل البرنامج الانتخابي ورغبات أعضاء النادي الكبير.

وأتم بأن انتخابات نادي إنبي كانت بمثابة عرس ديمقراطي مختتما بتوحيه التقدير لجميع المرشحين وأعضاء الجمعية العمومية على المشاركة الإيجابية التي عكست روح الانتماء والعائلة داخل النادي البترولي.

 

نتائج انتخابات نادي إنبي للدورة 2025-2029

وجاءت نتائج انتخابات إنبي كالتالي:

رئيس النادي: أيمن الشريعي
نائب رئيس النادي: خالد الجنزوري
أمين الصندوق: عبدربه إبراهيم
الأعضاء:
أحمد شوقي غريب
عبد الشهيد سلام
رنا عصام شلتوت
أحمد نبيل سرايا
تحت السن:
محمد سعد إبراهيم

أحمد شوقي غريب أنبي انتخابات نادى إنبى نادي إنبي أيمن الشريعي

