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ساخرون

ساخرون، حكاوى زمان.. فكرى أباظة يكتب: حزب عاوزين نخلص والسلام

حكاوى زمان، فيتو
حكاوى زمان، فيتو

فى مجلة المصور عام 1953 كتب الصحفى فكرى أباظة ــ وكان رئيسا لتحريرها ــ مقالا قال فيه: ساد بين مجموعة من البشر سياسة وشعار عاوزين نخلص والسلام، والعجيب أن حزب عاوزين نخلص والسلام أخذ ينمو يوما بعد يوم، وتجمع حوله أنصار من المجروحين والمخدوشين من الثورة، ومن رجال المال والأعمال والإقطاعيين القدامى، ممن لا يعنيهم فى قليل أو كثير الجلاء والاستقلال. 

حتى زبائن الحكم القدامى الذين يتصورون أن استقرار الحالة السياسية بهذا الشكل سيؤدى بهم إلى الوصل مع القيادة، بعد الصد والهجر وطول الغياب.. وأعتقد أن القائد الرئيس لمح هذا وأحس هذا، فأخذ يعلن ويكرر أن قضيتنا في يدنا، وأن الحل موجود وأن واجبنا أن نعتمد على أنفسنا.

هؤلاء وأولئك يتطلعون بشغف إلى وساطة أمريكا.. حسنا ليكن هذا، فأمريكا قد تنجح فى تخفيض عدد الفنيين والإداريين في مصر، فهل تقبل بذلك؟ أو تنجح في جعلهم خليطا من البريطانيين وغير البريطانيين، فهل تقبل ذلك؟ أو تنجح في ربط القاعدة البريطانية الموجودة في مصر للجنة دولية أو تخضعها لمجلس الأمن، فهل تقبل ذلك؟ 

أو تشترط الدفاع عن الشرق الأوسط مقابل مدنا بالدبابة الأمريكية والذخيرة الأمريكية، فهل يقبل ذلك؟ أو تشترط نفس الشرط مقابل إقراضنا بالدولار الأمريكي لتنفيذ مشروعاتنا، فهل يقبل ذلك؟

يجب على أصدقائنا وأعزائنا من دعاة “عاوزين نخلص والسلام ونشوف أكل عيشنا”، أن يرسخوا في الذهن وفي اليقين أن أمريكا لا تتصدق ولا تتبرع ولا تحسن لوجه الله، وأنه لابد من مقابل.. وهو ما تبحث أمريكا عنه عندنا. 

إذا رسخ هذا في الذهن وفي اليقين فلا معنى ولا نفهم سر هذه اللهفة على الحلول العاجلة والسريعة.. ومن الأحسن فإن الصبر أولى وأحسن على الحلول الآجلة، والحلول الآجلة هى الحلول المصرية الصميمة.. المأمونة الخالصة التى لا تعانى حقوق والتزامات الرهون والديون والحروب، ولا استعداء من ليس بيننا وبينهم عداوة.. 

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وأرجو من دعاة حزب “عاوزين نخلص والسلام” أن يمدوا بصرهم أكثر من أنوفهم، وصدق الشاعر الحلمنتيشى حين قال: ماحك جلدك سوى ظفرك.. فتولَّ أنت جميع أمرك. 

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