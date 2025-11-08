السبت 08 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط أكثر من 1300 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

حملة مرورية على الطرق،
حملة مرورية على الطرق، فيتو
وجهت الإدارة العامة للمرور حملة أمنية مكبرة استهدفت الطرق الصحراوية خلال 24 ساعة، وأسفرت عن ضبط 1015 مخالفة تجاوز سرعات و99 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 34 دراجة نارية مخالفة، 68 مخالفة موقف عشوائي، 116 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
 

مرور القاهرة يضبط 11 «توك توك» مخالفا في المقطم (صور)

المصري يحافظ علي نظافة شباكه أمام الأهلي بعد مرور 75 دقيقة

الادارة العامة للمرور الطرق الصحراوية وزارة الداخلية

الجريدة الرسمية