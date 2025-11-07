السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

الدينار الكويتي،
الدينار الكويتي، فيتو
18 حجم الخط

الدينار الكويتي، واصل سعر الدينار الكويتي  استقراره مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي والبنوك المصرية، خلال ختام حركة تعاملات الأسبوع.

نرشح لك: كم سجل الدينار الكويتي بالبنك المركزي اليوم ؟

<span style=
أسعار العملات الأجنبية والعربية، فيتو 

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

153.92 جنيها للشراء.

154.42 جنيها للبيع. 

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 

 

153.92 جنيها للشراء.

154.42 جنيها للبيع. 

نرشح لك: سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلى المصرى 

153.92 جنيها للشراء.

154.42 جنيها للبيع. 

الدينار الكويتى - فيتو 
الدينار الكويتى - فيتو 

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطنى 

153.92 جنيها للشراء.

154.42 جنيها للبيع. 

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدى أجريكول 

153.92 جنيها للشراء.

154.42 جنيها للبيع. 

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 

153.92 جنيها للشراء.

154.42 جنيها للبيع. 

الدينار الكويتى - فيتو
الدينار الكويتى - فيتو

أسباب قوة الدينار الكويتي

-الاقتصاد القوي المدعوم بصادرات النفط.
-السياسة المالية الحكيمة للبنك المركزي الكويتي.
-نظام سعر الصرف المرتبط بسلة عملات بدلًا من الاعتماد على عملة واحدة، مما يوفر استقرارًا أكبر.
-انخفاض معدل التضخم واستقرار النظام المصرفي.

الدينار الكويتي يحافظ على مكانته مقابل الجنيه

وفي ظل حالة الترقب التي يشهدها  السوق المصرفي المصري، يواصل الدينار الكويتي الحفاظ على مكانته كأعلى العملات الأجنبية سعرًا مقابل الجنيه المصري، مدعوما بقوة الاقتصاد الكويتي واستقرار السياسات النقدية في دولة الكويت ويأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية والبنك المركزي إلى احتواء الضغوط التضخمية وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

 

 يبقى سعر الصرف خاضعًا لتقلبات العرض والطلب، والمتغيرات الإقليمية والعالمية، فإن متابعة تحركات الدينار مقابل الجنيه تظل ضرورية، سواء للمواطنين أو المستثمرين، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة الواردات، والتحويلات المالية، والقدرة الشرائية في الداخل المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار العملات الأجنبية اسعار العملات أسعار العملات الأجنبية والعربية الأهلي المصري البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزى البنك الأهلى المصرى البنك المركزي اليوم البنوك المصرية الدينار الكويتي مقابل الجنيه الدينار الكويتى الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

مواد متعلقة

الفرنك السويسري يستقر أمام الجنيه بختام تعاملات الأسبوع

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

تراجع أسعار الذهب بالصاغة مساء اليوم , عيار 18 يسجل هذا الرقم

المتحف المصري الكبير.. استثمار يغير خريطة السياحة بمصر.. خبراء: 45 مليون دولار دخل سنوي متوقع من الزيارات.. وإيرادات غير مباشرة تتخطى الـ200 مليون.. وقدوم 30 مليون سائح بحلول 2028

سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

سعر جرام الفضة فى مصر اليوم الجمعة "آخر تحديث"

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب في الصاغة

الأكثر قراءة

تفاصيل اندلاع حريق قرب مجسمات الأهرامات في السعودية (فيديو)

محافظ الإسكندرية يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025

الهلال يقلب الطاولة على النجمة ويفوز 4-2 في الدوري السعودي

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالإسكندرية

الأزهر يدين تفجير مسجد داخل مجمع مدارس بجاكرتا ويؤكد تضامنه مع إندونيسيا

حالة الطقس غدا، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الخفيفة

محمد صلاح على بعد خطوة من معادلة رقم تاريخي جديد في الدوري الإنجليزي

أخبار الرياضة اليوم: لجنة الحكام المصرية لا علاقة لها بالسوبر بعد نصف النهائي.. سيناريوهات تأهل منتخب 17 عاما إلى دور الـ 32 من كأس العالم.. الأهلي يخوض مرانه الأول في أبوظبي استعدادا للأبيض

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي السوبر المصري.. مانشستر سيتي ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الرجل الأسود في المنام وعلاقتها بارتكاب المعاصي والذنوب

محمد سيد طنطاوي يوضح معنى النجدين في قوله تعالى «وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ»

الأوقاف تحذر من فخ السوشيال ميديا: كل لايك بيسرق منك لحظة عمر

المزيد
الجريدة الرسمية