ثقافة وفنون

جوائز “جرامي”، التفاصيل الكاملة لحفل الأهرامات ومنافسة شرسة بين هذا الثلاثي

جوائز جرامي
جوائز جرامي

 في حدث موسيقي استثنائي، عند سفح الأهرامات الثلاثة، تحتضن القاهرة حفلًا كبيرًا للإعلان عن مفاجأة بشأن جوائز “جرامي”.

 ومع الإعلان عن الحفل، ثارت التساؤلات من قبل الجمهور حوله، واعتقد الكثيرون أن الحفل المنتظر عند الأهرامات هو حفل ترشيحات جوائز جرامي العالمية، ولكن الموقع الرسمي أكد أن إعلان ترشيحات جوائز جرامي ستكون يوم 7 نوفمبر المقبل من خلال بث مباشر عبر صفحتهم الرسمية. 

حفل جرامي في مصر 

أما عن الحفل المنتظر في الأهرامات فسيكون للإعلان عن نسخة جديدة من جرامي ولكن للشرق الأوسط، وهذه الخطوة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الجائزة عام 1959.

ومن المفترض أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للنسخة الأولى من جرامي الشرق الأوسط التي ستقدم رسميا في 2026 خلال الحفل.  

ويشهد الحفل حضورا كبيرا من نجوم الفن والموسيقي من حوّل العالم، وعلى رأسهم الموسيقار عمر خيرت. 

نجوم مصريون مرشحون في جوائز جرامي العالمية 

أما عن ترشيحات جوائز جرامي العالمية، تشهد الساحة الغنائية المصرية، حدثا استثنائيا من نوعه، حيث رشح 3 نجوم مصرية عددا من أعمالهم الفنية لجوائز عديدة، حتى تضعها لجنة الجرامي في عين الاعتبار عند اختيار المرشحين.

  الفنان محمد رمضان أعلن عن خطوة فنية عالمية، وتقدم بأغنيته "أنا أنت" للمنافسة ضمن ترشيحات جوائز "جرامي".

فرشح رمضان الأغنية لفئة "أفضل أداء موسيقي عالمي"، مُعربًا عن سعادته بوصول اسمه لهذه المرحلة، وهو ما اعتبره برهانًا على قوة تأثير جمهوره وتأثيره على الساحة الفنية عالميًا.

وكتب محمد رمضان على حساباته الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي: "الحمد لله دخول اسمي رسميًا في المرحلة الأولى لجوائز جرامي بأغنية "أنا أنت" يعرف العالم قوة جمهوري بتوصل لفين... الليلة التصفيات الأولى للمرشحين ثقة في الله أول جرامي هتوصل مصر".

كما قام الفنان حمزة نمرة بترشيح ألبومه الأخير “قرار شخصي” للجنة جوائز جرامي لعام 2025، وينافس نمرة على جائزتين؛ الأولى أفضل ألبوم عالمي، والثانية أفضل أداء عالمي. 

وأخيرا، المطرب الشاب توليت الذي تقدم بنصيب الأسد لجوائز جرامي العالمية، حيث رشح عددا من أعماله لأربع جوائز وهما أفضل ألبوم عالمي عن ألبوم “نارين”، أفضل كليب عن كليب “حبيبي دا”، أفضل موسيقي عن كليب حبيبي دا، وأخيرا أفضل تصميم غلاف عن ألبوم نارين. 

