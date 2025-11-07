مفتي الجمهورية: معركة البرلس تظل رمزًا لتلاحم الشعب والجيش في الدفاع عن الوطن

18 حجم الخط

أدى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، صلاة الجمعة اليوم بالمسجد الدسوقي، بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي التاسع والستين، الذي يوافق ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية المجيدة عام 1956.

مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الدسوقي بمحافظة كفر الشيخ بمناسبة العيد القومي الـ69 للمحافظة

وأعرب المفتي عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، مؤكدًا أن ذكرى معركة البرلس تظل رمزًا خالدًا لتلاحم الشعب والجيش في الدفاع عن الوطن، وتجسيدًا لقيم التضحية والفداء التي تمثل جوهر الهوية المصرية

مشيرًا إلى أن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة هو مناسبة لاستلهام دروس التاريخ، وتجديد العهد على مواصلة العمل والبناء بروح الوطنية التي تميز أبناء كفر الشيخ، مؤكدًا أن المحافظة قدمت عبر تاريخها نماذج مضيئة في العلم والجهاد والعطاء.

احتفالية العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ

من جانبه، أعرب اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن تقديره العميق لمشاركة المفتي في فعاليات العيد القومي وأداء صلاة الجمعة بالمسجد الدسوقي، مؤكدًا أن هذا الحضور الرفيع يعكس مكانة كفر الشيخ التاريخية والدينية، ويجسد أسمى معاني الانتماء والفخر الوطني.

حضر الصلاة كل من أ.د أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، أ.د. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والعميد مصطفى شوقي المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات السياسية والأمنية والدينية، وعلماء الأزهر ووزارة الأوقاف بالمحافظة.

