محافظ دمياط يستقبل مفتي الجمهورية في زيارة رسمية لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، صباح اليوم، الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وذلك في مستهل زيارته الرسمية للمحافظة، حيث من المقرر أن يلقي محاضرة بجامعة دمياط تحت عنوان "بين الحقيقة والبهتان.. رؤية شرعية في مواجهة الادعاءات الكاذبة".

اللقاء الذي عقد بديوان عام المحافظة جاء بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية، وسط ترحيب كبير من المحافظ بفضيلة المفتي.

محافظ دمياط: نُقدر دور دار الإفتاء في نشر الفكر المستنير

وخلال اللقاء، أعرب محافظ دمياط عن تقديره العميق لدار الإفتاء المصرية ولدورها الرائد في نشر قيم التسامح وتصحيح المفاهيم المغلوطة، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الدينية لترسيخ الوعي المجتمعي ومواجهة الفكر المتطرف.

وأكد المحافظ تطلع المحافظة لتعزيز التعاون مع دار الإفتاء في مجالات التوعية والتثقيف الديني، بما يدعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري الواعي المستنير.

محافظ دمياط يستقبل مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: نعمل على إنشاء فروع جديدة لخدمة المواطنين بالمحافظات

من جانبه، أعرب الدكتور نظير عياد عن سعادته بزيارة محافظة دمياط، مشيدًا بما تشهده من تطور ملحوظ يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.

وأوضح أن الندوة المقرر عقدها بجامعة دمياط تأتي ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية التي تُنظمها دار الإفتاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لنشر الوعي بين الشباب ومواجهة الفكر المتطرف والشائعات المغرضة.

وأشار المفتي إلى أن دار الإفتاء بدأت بالفعل في إنشاء فروع جديدة بعدد من المحافظات، مؤكدًا تطلع الدار للتعاون مع محافظة دمياط لإنشاء فرع يخدم أبناء المحافظة.

وأضاف أن دار الإفتاء تؤدي أدوارًا متعددة، من بينها تدريب المقبلين على الزواج من خلال مركز الإرشاد الأسري، وتقديم الفتوى عبر الوسائل الإلكترونية والخط الساخن، إضافة إلى مراكز الحوار وفض المنازعات ومركز السلام لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا وتصحيح المفاهيم.

درع المحافظة تقديرا لدور دار الإفتاء

وفي ختام اللقاء، قدم الدكتور أيمن الشهابي درع محافظة دمياط إلى المفتي، تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير ودعمه المستمر لتعزيز الوعي المجتمعي بين المواطنين

