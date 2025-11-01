مفتي الجمهورية: المتحف الكبير إنجاز تاريخي يجسد عبقرية المصريين وخلود حضارتهم

تقدَّم الدكتور نظير محمد عيّاد، مفتي الجمهورية، بأسمى آيات التهنئة وخالص التقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الافتتاح المهيب للمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الحدث الفريد يمثل إنجازًا وطنيًّا وتاريخيًّا يعكس عظمة مصر وخلود حضارتها وعبقرية أبنائها عبر العصور.

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

وأوضح المفتي أن هذا اليوم سيبقى علامة مضيئة في مسيرة الجمهورية الجديدة، ودليلًا على ما تمتلكه مصر من إرادة وقدرة على الإنجاز، يجسِّد عظمة شعبٍ صنع التاريخ، وحمل رسالة الإبداع إلى الإنسانية منذ فجر الحضارة.

مفتي الجمهورية عن المتحف المصري الكبير: رسالة حضارية خالدة تُعلن من جديد أن مصر ستظل قلب التاريخ النابض

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرحٍ أثريٍّ يضم كنوز الماضي، بل هو رسالة حضارية خالدة تُعلن من جديد أن مصر ستظل قلب التاريخ النابض، ومهد الحضارة الإنسانية، وراعية الجمال والإتقان على مر الزمان.

وأكد أن هذا الافتتاح العالمي يأتي تجسيدًا لما تشهده مصر في عهد الرئيس من نهضةٍ شاملةٍ تمتزج فيها الأصالة بالحداثة، وتتلاقى فيها رسالة الماضي المجيد مع طموحات المستقبل الواعد، لتبقى مصر دائمًا منارةً للحضارة، ومصدرًا للإلهام، وجسرًا يربط بين ماضي الإنسانية ومستقبلها.

وفي ختام تهنئته، دعا المفتي المولى عز وجل أن يُديم على فخامة الرئيس نعمة التوفيق والسداد، وأن يُبارك في جهوده المخلصة لبناء وطنٍ قويٍّ مزدهرٍ، يحفظ للأجيال تراثها المجيد، ويصنع لها مكانًا رائدًا بين شعوب العالم.

