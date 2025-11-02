تاون جاس لـ أهالي حلوان: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

أعلنت الشركة المصرية لتوصيل الغاز الطبيعي للمدن “تاون جاس” عن أعمال صيانة طارئة في شارع الجبل من شارع 11 بحلوان، وذلك غدا الإثنين الموافق 3 نوفمبر بدءا من الساعة الحادية عشر مساء، كما أعلنت الشركة أن الأعمال ستتم وفق معايير السلامة والصحة المهنية.

تاون جاس تطمئن أهالي حلوان

وأهابت الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، كما أكدت أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير السلامة لضمان أمان المواطنين.

وأشارت الشركة في بيانها على الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى أنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء خلال الفترة الزمنية المخصصة لأعمال الصيانة.

وقالت الشركة: “في حالة وجود أي استفسار حددت الشركة أرقام طوارئ خاصة للاتصال وهو رقم ١٢٩”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.