أخبار مصر

تاون جاس لـ أهالي حلوان: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

البترول، فيتو
البترول، فيتو
أعلنت الشركة المصرية لتوصيل الغاز الطبيعي  للمدن “تاون جاس” عن أعمال صيانة  طارئة في شارع الجبل من شارع 11 بحلوان، وذلك غدا الإثنين الموافق 3 نوفمبر بدءا من الساعة الحادية عشر مساء، كما أعلنت الشركة أن الأعمال ستتم وفق معايير السلامة والصحة المهنية.

تاون جاس تطمئن أهالي حلوان 

وأهابت الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، كما أكدت أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير السلامة لضمان أمان المواطنين. 

وأشارت الشركة في بيانها على الحساب الرسمي لها على موقع  التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى أنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء خلال الفترة الزمنية المخصصة لأعمال الصيانة.

وقالت الشركة: “في حالة وجود أي استفسار حددت الشركة أرقام طوارئ خاصة للاتصال وهو رقم ١٢٩”.

