ثقافة وفنون

العرض العالمي للموسم الأخير لمسلسل Stranger Things (فيديو)

Stranger Things،
Stranger Things، فيتو
18 حجم الخط

أقيم منذ قليل العرض العالمي للموسم الخامس والأخير لمسلسل نتفليكس الشهير  Stranger Things، بحضور طاقم العمل.

وتألقت بطلة مسلسل Stranger Things، ميلي بوبي براون، بفستان أسود أنيق أظهر جمالها الطبيعي.

 

Millie Bobby Brown stands beside David Harbour on a red carpet, both smiling at the camera. Brown wears a black lace gown with off-shoulder black feather accents and a high slit, her hair in an updo. Harbour is dressed in a dark pinstripe suit with a white shirt and tie, sporting a mustache. Behind them is a promotional backdrop for Netflix Stranger Things featuring the title in bold letters, rocky terrain, red glow, and hanging cobwebs.

 

الأخوان دافر: كنا نعلم نهاية مسلسل Stranger Things منذ 7 سنوات

كشف الأخوان دافر مات وروس، كاتبا ومخرجا ومنتجا مسلسل Stranger Things، أنهما كانا يعرفان نهاية المسلسل، منذ ٧ سنوات.

Image
Image
Image

وأوضح الاخوان دافر، في تصريحات صحفية، أنهم كتبا نهاية المسلسل منذ ٧ سنوات، عند عرض الموسم الأول من مسلسل Stranger Things، ولم يغيرا بها أي شيء.
عناوين حلقات الجزء الأول من الموسم الأخير لمسلسل STRANGER THINGS

وأعلنت شبكة البث الرقمي نتفليكس، عن عناوين حلقات الجزء الأول من الموسم الأخير لمسلسلها الأخير STRANGER THINGS، والمقرر عرضه في 26 نوفمبر ٢٠٢٥.

وجاءت عناوين الحلقات الجديدة كالتالي:

Episode 1 - The Crawl 

Episode 2 - The Vanishing of ***** Wheeler 

Episode 3 - The Turbow Trap 

Episode 4 - Sorcerer

Image

خطة نتفليكس لعرض الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS

واعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم نتفليكس، تفاصيل خطة عرضها للموسم الخامس والأخير من مسلسل STRANGER THINGS.

وذكرت نتفليكس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS، سيعرض على ثلاثة أقسام، القسم الأول بتاريخ 26 نوفمبر، والقسم الثاني بتاريخ 25 ديسمبر، علي أن تعرض  الحلقة الأخيرة بتاريخ 31 ديسمبر.

فرانك دارابونت يكشف سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات مسلسل STRANGER THINGS

 فيما كشف المخرج الشهير، فرانك دارابونت، عن سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات الموسم الخامس من مسلسل STRANGER THINGS.

وقال فرانك في تصريحات صحفية،: "أنا وزوجتي نحب هذا المسلسل، الصناعة الآن مليئة بأشخاص فظيعين، يقومون بأشياء فظيعة، لأسباب جشعة، لكن هذا المسلسل رائع، ومليء بالعواطف".

Image

انتهاء تصوير الموسم الأخير من Stranger Things

وأعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم، نتفليكس، رسميا عن انتهاء تصوير الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things.

وكشفت الشبكة الرقمية الشهيرة، أن الموسم الخامس والأخير من مسلسل Stranger Things، سيعرض على الشاشة عام 2025.

