الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الأخوان دافر: كنا نعلم نهاية مسلسل Stranger Things منذ 7 سنوات

الأخوان دافر، فيتو
الأخوان دافر، فيتو

كشف الأخوان دافر مات وروس، كاتبا ومخرجا ومنتجا مسلسل Stranger Things، أنهما كانا يعرفان نهاية المسلسل، منذ ٧ سنوات.

وأوضح الاخوان دافر، في تصريحات صحفية، أنهم كتبا نهاية المسلسل منذ ٧ سنوات، عند عرض الموسم الأول من مسلسل Stranger Things، ولم يغيرا بها أي شيء.
عناوين حلقات الجزء الأول من الموسم الأخير لمسلسل STRANGER THINGS

وأعلنت شبكة البث الرقمي نتفليكس، عن عناوين حلقات الجزء الأول من الموسم الأخير لمسلسلها الأخير STRANGER THINGS، والمقرر عرضه في 26 نوفمبر ٢٠٢٥.

وجاءت عناوين الحلقات الجديدة كالتالي:

Episode 1 - The Crawl 

Episode 2 - The Vanishing of ***** Wheeler 

Episode 3 - The Turbow Trap 

Episode 4 - Sorcerer

Image

خطة نتفليكس لعرض الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS

واعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم نتفليكس، تفاصيل خطة عرضها للموسم الخامس والأخير من مسلسل STRANGER THINGS.

وذكرت نتفليكس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS، سيعرض على ثلاثة أقسام، القسم الأول بتاريخ 26 نوفمبر، والقسم الثاني بتاريخ 25 ديسمبر، علي أن تعرض  الحلقة الأخيرة بتاريخ 31 ديسمبر.

فرانك دارابونت يكشف سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات مسلسل STRANGER THINGS

 فيما كشف المخرج الشهير، فرانك دارابونت، عن سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات الموسم الخامس من مسلسل STRANGER THINGS.

وقال فرانك في تصريحات صحفية،: "أنا وزوجتي نحب هذا المسلسل، الصناعة الآن مليئة بأشخاص فظيعين، يقومون بأشياء فظيعة، لأسباب جشعة، لكن هذا المسلسل رائع، ومليء بالعواطف".

Image

انتهاء تصوير الموسم الأخير من Stranger Things

وأعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم، نتفليكس، رسميا عن انتهاء تصوير الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things.

وكشفت الشبكة الرقمية الشهيرة، أن الموسم الخامس والأخير من مسلسل Stranger Things، سيعرض على الشاشة عام 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Stranger Things Stranger Things الجزء الخامس اجور ممثلي STRANGER THINGS عرض Stranger Things

مواد متعلقة

نتفليكس تحذف إعلان مسلسل Stranger Things 5 بعد نشره عن طريق الخطأ

رسالة ميلي بوبي براون لأبطال مسلسل STRANGER THINGS قبل عرض الموسم الأخير

الأكثر قراءة

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

زغاريد وتكبيرات، فرحة زوار بيت الله الحرام بإعلان نتائج قرعة الحج بالدقهلية (فيديو)

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

موعد أول مباراة لبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا والفريق المنافس

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشجار مع الميت في المنام وعلاقته بخلافات مع أحد المقربين

عباقرة ولكن مجهولون، "الأغلب بن جثم" شاعر عاقبه عمر بن الخطاب لهذا السبب

رئيس جامعة الأزهر لـ الوافدين: العلم رسالة سامية تبني الأمم

المزيد
الجريدة الرسمية