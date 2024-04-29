إيثان هوك: ابنتي ترفض حرق أحداث الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS

Stranger Things ، صرح الممثل الشهير، "إيثان هوك"، إن ابنته، الممثلة الشابة "مايا هوك"، لا تقوم بحرق أي من أحداث مسلسل ‘STRANGER THINGS 5’ له.

وأشار إيثان هوك، في تصريحات صحفية، أنه حاول عدة مرات، معرفة ما سيحدث في نهاية مسلسل نتفليكس الشهير STRANGER THINGS، ولكن دون جدوى، قائلا: “إنها تعتقد أنه لا يمكنني حفظ السر، وسأحرق أحداث المسلسل على الجميع”.

جاتن ماتاراتزو: يجب قتل المزيد من الأشخاص في الموسم الأخير من STRANGER THINGS

فيما ذكر الممثل الشاب “جاتن ماتاراتزو”، إنه يرى من وجهة نظره، أنه يجب قتل المزيد من الأشخاص في الموسم الأخير من مسلسل ‘STRANGER THINGS’.

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وقال ماتاراتزو في تصريحات صحفية: ”كان من الممكن أن يكون هذا المسلسل أفضل بكثير، لو كانت المخاطر أعلى بكثير، كما هو الحال في أي لحظة، يمكن لأي من هؤلاء الأطفال أن يقتلوا، أشعر أننا آمنون جدًا”.

بدء تصوير الموسم الأخير من Stranger Things

أعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم، نتفليكس، رسميا عن بدء تصوير الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things.

وكشفت الشبكة الرقمية الشهيرة، أن الموسم الخامس والأخير من مسلسل Stranger Things، سيعرض علي الشاشة في نهاية عام 2024 أو بداية عام 2025.

ميلي بوبي براون عن انتهاء Stranger Things

كشفت الممثلة الشابة ميلي بوبي براون، في حوار صحفي لموقع wwd، عن شعورها بقرب انتهاء المسلسل الذي صنع شهرتها Stranger Things، حيث يتم حاليا تصوير الموسم الأخير من المسلسل.

وأكدت ميلي بوبي بروان، في حوارها الصحفي، أنها مستعدة للانتقال بحياتها المهنية، للخطوة الثانية، بعد Stranger Things، قائلة:" أنا في التاسعة عشرة من عمري، بدأت أخيرًا في العثور على هويتي. ومعرفة من أنا، وماذا أريد، لقد كبرت خلال تصوير سنوات المسلسل، وتعلمت، وحان الآن المضي قدمت..إنها مثل سنة التخرج… أنا على استعداد للذهاب والازدهار.. أنا ممتنة للوقت الذي أمضيته، ولكن حان الوقت لإنشاء رسالتي الخاصة".

ويل كلمة السر للموسم الأخير

كشفت تقارير صحفية، أن الموسم الخامس والأخير من مسلسل نتفليكس الناجح، سيرتكز بشكل أساسي على شخصية “ويل”، حيث ستكون هي الشخصية الرئيسية بالموسم الأخير من المسلسل.

شخصية ويل في الموسم الأخير

وقال الكاتب روس دوفر، في تصريحات صحفية جديدة عن مسلسل Stranger Things، “الجانب العاطفي لـ ويل، في الموسم سيجعل أحداث المسلسل ترتبط معًا بأكملها.. أعتقد أن هذه الشخصية ستصدم المشاهد، في حلقات الموسم الأخير.. كما سيتم الكشف عن ميولها الجنسية خلال الموسم".

أجور ممثلي Stranger Things

كشفت تقارير صحفية، عن أجور ممثلي مسلسل نتفليكس الشهير Stranger Things، في موسمه الخامس والأخير.

وذكرت التقارير، أن كلا من جاتن ماتاراتزو، وكالب ماكلولين، ونوح شناب، وفين وولفارد، وسادي سينك، سيتقاضون أكثر من 7 ملايين دولار كأجر لكل منهم، مقابل مشاركتهم في الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS.

فيما سيتحصل كلا من الممثل المخضرم ديفيد هاربر، والممثلة الشهيرة وينونا رايدر، على 9.5 ملايين دولار لكل منهما.

فيما لم يتم الكشف رسميا عن آجر البطلة الرئيسة للعمل، ميلي بوبي براون، في حين ذكرت عدد من المصادر داخل شبكة نتفليكس، أن البطلة ستتقاضى أجرا يبلغ ١٠ ملايين دولار أمريكي.

في سياق متصل كشف الممثل الشاب نوح شناب، أن الأخوين دوفر، قاما بعمل رائع بكتابة لشخصية ويل، الذي يلعبها النجم في الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things.

وقال نوح شناب في تصريحات صحفية،"الطريقة التي اختتم بها الأخوين دوفر، المسلسل ستكون مثالية تمامًا القصة بدأت مع ويل، وستنتهي مع ويل".

الموسم الأخير من Stranger Things

في سياق متصل ذكرت تقارير صحفية جديدة عن أن الموسم الخامس والأخير من مسلسل نتفليكس الأشهر Stranger Things سيتكون من ثمان حلقات فقط، ستعرض دفعة واحدة عبر منصة نتفليكس.

وكشف المخرجان مات وروس دفر، في تصريحات صحفية، إنهم يبذلون قصارى جهدهم لمقاومة فكرة، إضافة شخصيات جديدة للموسم الخامس من مسلسل Stranger Things، موضحين أنهم يحاولون عدم القيام بذلك. حتى يتمكنون من التركيز على شخصيات الرئيسية الحالية.

وتحدث الأخوين دفر في تصريحات صحفية عن مصير شخصية “ماكس” في الجزء الخامس من مسلسل Stranger Things، وأكد منتجي مسلسل نتفليكس الشهير Stranger Things، أن الخطة الأساسية كانت قتل “ماكس” في الحلقة الأخيرة من الجزء الرابع من المسلسل، ولكن بعد تفكير توصل الأخوين دفر، لاتفاق بوضع الشخصية في غيبوبة بدلا من موتها، ليتم تحديد مصيرها ضمن أحداث الموسم الخامس والأخير من مسلسل Stranger Things.

الموسم الرابع Stranger Things

وتحدث الممثل البريطاني الشاب جوزيف كوين عن كواليس مشاركته في الجزء الرابع من مسلسل نتفليكس الشهير Stranger Things، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل بعد عرضه مؤخرا، وخاصة الشخصية التي لعبها جوزيف خلال أحداث المسلسل.

وأكد جوزيف كوين في تصريحات صحفية على سعادته بالنجاح وآراء الجمهور والنقاد الإيجابية على الجزء الرابع من مسلسل Stranger Things، موضحا أنه كان يشعر بأن الجزء الجديد سيحقق نجاحا كما حدث مع الأجزاء السابقة ولكنه لم يتوقع أن يفوقها نجاحا ويصنف كأفضل جزء في السلسلة.

وكشف جوزيف كوين إنه قضى وقت ممتع ومسلي في كواليس مسلسل Stranger Things وكون صداقات جيدة، موضحا أنه كان يقضي معظم وقت فراغه مع الممثل جو كيري، الذي ساعده كثيرا للاندماج مع فريق عمل مسلسل Stranger Things، قائلا:" أنا وجو جلسنا معا كثيرا.. نتحدث… ونشرب.. ونضحك.. سنحاول فقط أن نجعل بعضنا البعض يضحك ويفضفض.. من السهل جدًا إذا كنت تحب الشخص حقًا.. إنه رجل محبوب، وممثل لامع، وأنا أقدر حقًا ذلك الوقت الذي قضينا فيه معًا سواء في التصوير أو خارجه".

فيما تخطط شبكة البث الرقمي نتفليكس، لعرض الموسم الأخير من مسلسلها الشهير Stranger Things في عام 2024.

سيناريو نهاية Stranger Things

أكد الأخوان دفر المديران المنفذان لمسلسل نتفليكس الأشهر Stranger Things، أن قصة الموسم الخامس من المسلسل أبكت منتجيّ Stranger Things.

كما كشف الأخوان دفر أن الجزء الخامس من مسلسل Stranger Things سيصدر بشكل أسرع من الموسم الرابع الذي مر بظروف عصيبة على حد وصفهم.

وأعلن رسميا عن تجديد مسلسل Stranger Things لموسم خامس وأخير، ويناقش كتاب العمل والمديرين التنفيذيين النهاية العاطفية للموسم الخامس.

وصرح الأخوان دفر المديرين التنفيذيين للعمل قائلين: "لدينا مخطط تفصيلي للموسم الخامس وقد عرضناه على نتفليكس واستجابوا له بشكل جيد حقًا… أعني كان الأمر صعبًا… إنها نهاية القصة".