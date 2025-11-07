كل ما تريد معرفته عن صندوق "أصول" من بنك CIB

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن تفاصيل وخصائص صندوق اصول.

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي CIB أن هناك مجموعة من صناديق السيولة النقدية والعائد الثابت من بينها صندوق أصول.

صندوق أصول

وصندوق "أصول" هو صندوق نقدي ذو عائد تراكمي تأسس عام 2005 ويستثمر في مجموعة متنوعة من الأوراق النقدية منخفضة المخاطر بهدف إدارة النقدية وحماية رأس المال للمستثمرين الأفراد والشركات.

مزايا الصندوق:

التنوع في المحفظة: يستثمر الصندوق في مجموعة متنوعة من الأوراق المالية المحلية والخارجية قصيرة الأجل ذات الدخل الثابت مثل الودائع لآجل وأذون الخزانة وسندات الخزانة وسندات الشركات ولا يستثمر الصندوق في الأسهم

استثمار منخفض المخاطر: صندوق أصول يستثمر في محفظة متنوعة من الأدوات النقدية قصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر.

عائد تراكمي: يقوم الصندوق بإعادة استثمار العوائد الاستثمارية لأصوله مرة أخرى.

إعفاء ضريبي: العائد الاستثماري لصندوق أصول معفي من الضرائب للأفراد والمؤسسات.

سهولة الاكتتاب والاسترداد: صندوق أصول يتيح للعملاء الاكتتاب والاسترداد في وثائق الصندوق بصفة يومية حتى الساعة 12 ظهرا.

صندوق ثبات

كما يوجد ايضا صندوق "ثبات" وهو صندوق أدوات الدخل الثابت ذو عائد تراكمي بتوزيعات دورية، تأسس في 2011 ويستثمر في مجموعة متنوعة من الاستثمارات طويلة الأجل.

مزايا الصندوق:

استثمار منخفض المخاطر: يستثمر الصندوق في أدوات الدين الحكومي والقطاع الخاص طويلة الأجل ومنخفضة المخاطر.

السيولة: صندوق ثبات يتيح للعملاء الاكتتاب بصفة يومية والاسترداد بصفة شهرية دون اعتبار لمدد استحقاق السندات وأدوات الدخل الثابت.

عائد تراكمي: صندوق ثبات ذو عائد تراكمي يقوم بإعادة استثمار العوائد الاستثمارية لأصوله تلقائيا باستمرار وإضافتها لقيمة الصندوق حتى تاريخ التوزيعات الدورية للصندوق.

إعفاء ضريبي: العائد الاستثماري لصندوق أصول معفي من الضرائب للأفراد والمؤسسات.

