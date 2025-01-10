مصير الفائدة بعد تراجع معدلات التضخم.. توقعات التخفيض تدفع الملايين إلى الاستثمار في أذون وسندات الخزانة.. وهذه آجال الاستحقاق

يشغل بال الملايين في مصر مصير أسعار الفائدة لاسيما مع اقتراب انطلاق جوالات اجتماعات البنك المركزي خلال 2025، وسط توقعات كبيرة تدور في الأوساط المصرفية عن التوجه نحو إقرار التخفيض في أسعار الفائدة على مدار اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري.

ويفكر الملايين في مصير استثماراتهم ومدخراتهم في البنوك سواء من خلال حسابات التوفير أو شهادات الادخار أو غيرها من أدوات الاستثمار.

والحقيقة أن إعلان بنكا مصر والأهلي استمرار طرح شهادات الادخار ذات العائد 27% حتى الآن، ضمن عدم تسرب كميات كبيرة من السيولة النقدية إلى السوق، ربما أتاح استمرار عملية محاصرة التضخم بمعرفة البنك المركزي وسط تراجع في تلك المعدلات بحسب آخر تقرير صادر عن البنك في بيان رسمي، قال فيه إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 0.2% في ديسمبر 2024 مقابل 1.4% في ديسمبر 2023 و0.5% في نوفمبر 2024.

وأضاف المركزي، أنه على أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 24.1% في ديسمبر 2024 مقابل 25.5% في نوفمبر 2024.

التضخم في البنك المركزي

وأوضح، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، سجل 0.9% في ديسمبر 2024 مقابل 1.3% في ديسمبر 2023 و0.4% في نوفمبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 23.2% في ديسمبر 2024 مقابل 23.7% في نوفمبر 2024.

وبذلك يكون النجاح نحو تركيع التضخم والوصول به إلى معدلات أقل خلال عام 2025، واحدا من أهم العوامل التي تدفع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي نحو الاتجاه إلى جانب تخفيض أسعار الفائدة. كما أن معظم البنوك في المنطقة العربية والأجنبية بدأت في تخفيف حدة التشديد تدريجيا فيما يخص أسعار الفائدة.

وفي حالة إقرار التخفيض في أسعار الفائدة قد يهرب جزء كبير من أموال المودعين في البنك خاصة من أصحاب الشهادات الادخارية الذين قد يرون ضرورة إيجاد فرص أكثر ربحية في عمليات الاستثمار، بما يجعل بروز نجم الادخار والاستثمار فيما يطلق عليها أذون وسندات الخزانة.

ويتساءل العديد من العملاء عن الاستثمار في أذون الخزانة وسندات الخزانة وماهيتها وطريقة شرائها، وكل ما يخص المدد المخصصة لها.

وأذون الخزانة أدوات مالية من أدوات الدخل الثابت بالجنيه المصري، ويمكن شراؤها من خلال أي فرع لبنك مصر.

ويتم الشراء خصمًا من حساب جاري، توفير، يوم بيوم بحد أدنى 25 ألف جم ومضاعفاتها، ونسبة العائد يتم معرفتها من خلال الفرع طبقًا لمدة إذن الخزانة التي يرغب العميل بشرائها عند القيام بالشراء حيث إنها متغيرة دائمًا.

ومدة الأذون (3 أو 6 أو 9 أو 12 شهرًا) علمًا بأنه يتم شراء واسترداد أذون الخزانة من محفظة البنوك الاستثمارية بالفرع من البنك.

ويمكن استرداد أذون الخزانة قبل تاريخ الاستحقاق، ويتم معرفة عائد الاسترداد من الفرع أثناء الاسترداد.

سندات الخزانة

أما سندات الخزانة هي أوراق مالية طويلة الأجل تكون إما إصدارات صفرية الكوبون أو دورية العائد ذات أسعار ثابتة او متغيرة، وتدفع قيمتها الاسمية عند الاستحقاق.

مواعيد سندات الخزانة

وآجال الاستحقاق بالنسبة لسندات القسيمة الثابتة هي سنتين، و3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات، و10 سنوات، و15 سنة، بينما لجلسات سندات الخزانة صفرية الكوبون، فإن مدة الاستحقاق هي سنة ونصف ومدد أخرى.

عائد سندات الخزانة

وتدفع سندات الخزانة حاليًّا العائد سنويًّا أو نصف سنويًّا في حالة السندات ذات العائد الثابت، أو في تاريخ الاستحقاق في حالة السندات صفرية الكوبون.

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