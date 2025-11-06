كيفية تغيير بطاقات الخصم المباشر في البنك التجاري الدولي CIB

18 حجم الخط

يتساءل الكثير من عملاء البنك التجاري الدولي cib عن كيفية تغيير أو إيقاف بطاقة الخصم المباشر.

كيفية تغيير بطاقات الخصم المباشر في CIB

وأوضح مسئولون في البنك التجاري الدولي، أنه يمكن للعملاء من خلال خدمة الإنترنت البنكية أو تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول استبدال وإيقاف بطاقات الخصم من خلال الخطوات التالية:

- سجّل الدخول إلى حسابك الخاص بالخدمة

- في حالة استخدام الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول، اضغط على "المزيد" أو "الملف الشخصي" في أعلى الصفحة الرئيسية

- وفي حالة استخدام خدمة الإنترنت البنكية، اضغط على "المزيد" واختر "خدمات" أو "الملف الشخصي" الموجود أعلى الصفحة الرئيسية

- اضغط على "مركز الطلبات"

- اختر "مركز طلباتي"

- ضمن "خدمات بطاقات الائتمان"، اضغط على "إيقاف/استبدال البطاقات" ثم اختر بطاقة الخصم المباشر

- اختر سبب إيقاف/استبدال البطاقة

- اضغط على "متابعة"

- قم بمراجعة تفاصيل الطلب

- قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

وفي سياق متصل يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB على الشروط المطلوبة لإصدار البطاقات الائتمانية.

وقال مسئولو بنك التجاري الدولي CIB: إن هناك عدد من الشروط المطلوبة لإصدار البطاقة الائتمانية، وهي:

• تصدر بضمان نقدي مثل "شهادات الاستثمار أو الودائع" من خلال أحد فروع البنك التجاري الدولي

• أو تصدر بدون غطاء نقدي عن طريق أحد البرامج التالية:

- بضمان مفردات الراتب للموظفين أو كشف حساب بنكي لأصحاب الأعمال

- تصدر لأعضاء هيئة التدريس

- برنامج أصحاب المهن الحرة الذي يشمل الأطباء، أصحاب العيادات، وأصحاب المكاتب الاستشارية الهندسية والمحاسب القانوني

- برنامج خاص بعملاء البنك التجاري الدولي.

ومن جانب آخر يبحث عملاء البنك التجاري الدولي عن إمكانية التحويل من الجنيه إلى عملات أجنبية أخرى أو عملات أجنبية إلى أخرى.

وقال مسؤولو البنك التجاري الدولي CIB: إنه لا يمكن التحويل من جنيه مصري إلى عملات أجنبية أو من عملة أجنبية إلى عملة أجنبية مختلفة، فهذا غير متاح الآن من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

