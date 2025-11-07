تفاصيل المشروعات الإسكانية والخدمية بالعبور الجديدة

18 حجم الخط

كشف المهندس / محمود مراد – رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة عن آخر مستجدات المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة.



وأكد أن مشروع الإسكان الأخضر" بالحي الثالث عشر، وهو المشروع العملاق الذي يضم 180 عمارة بعدد 3,924 وحدة سكنية. وأكد على الالتزام الحرفي بالمعايير البيئية المتطورة واشتراطات البناء الأخضر، التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يضمن تقديم نموذج سكني راقٍ يحقق جودة حياة استثنائية للمواطنين.



ولفت إلى متابعة حثيثة لمشروعات المرحلة السادسة والتي تضم 125 عمارة، بالإضافة إلى توسعات مشروع "الإسكان الأخضر" بواقع 143 عمارة، ومشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط بالحي 37 (بمنطقة 2600 فدان)، والذي يضم 99 عمارة بإجمالي 2,574 وحدة، في إطار الرؤية الوطنية لخدمة شريحة محدودي ومتوسطي الدخل.



تابع رئيس الجهاز بنفسه أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات وتجميل وتنسيق المواقع العامة في عدة أحياء، أبرزها أحياء الكرامة والحرية والمجد وعلى المحاور الرئيسية. ووجه "مراد" بتعزيز فرق العمل، مُحذرًا من أي تقصير في هذا الملف الذي وصفه بـ "الواجهة الحقيقية للمدينة"، مما يعكس الرؤية الشاملة التي تتبناها القيادة.



كما شملت الجولة تفقدًا لأعمال تطوير مدخل الحي الثالث والرابع عشر لتحسين الصورة البصرية للمدينة، بالإضافة إلى جولة على منطقتي "الطابع الحديث" و"النزهة" للاطمئنان على سير الحياة اليومية للمواطنين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.