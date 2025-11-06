الإسكان تعلن طرح فرص استثمارية مميزة بمدينة بدر لدعم الأنشطة التجارية والطبية

18 حجم الخط

أعلن المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر عن طرح قطع آرضى بأنشطة متنوعة عبر الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤكدا أن الطرح يأتي استكمالًا لخطة الجهاز لزيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

وأوضح أن الأراضي المطروحة تشمل:

قطعة أرض رقم (44) بمنطقة شمال المدينة بمساحة (3962 مترا مربعا) بنشاط طبى.

قطعة أرض رقم (34) شمال الحى الرابع بمساحة (940 مترا مربعا) بنشاط تجارى إدارى.

قطعة أرض رقم (2 على 10) بمنطقة الجامعات المطلة على طريق السويس بمساحة (83228 مترا مربعا) بنشاط عمرانى مختلط.

قطعة أرض رقم (2/5) بمنطقة الجامعات المطلة على طريق السويس بمساحة (36909 مترا مربعا) بنشاط عمرانى متكامل

وأضاف أن جهاز المدينة يرحب بجميع المستثمرين الراغبين في التقديم عبر بوابة خدمات المستثمرين خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر 2025 مشيرة إلى أن جميع الإجراءات تتم إلكترونيًا في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات للمستثمرين.

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل حجز وحدات بالحي اللاتيني بالعلمين الجديدة ضمن مبادرة بيتك فى مصر للمصريين العاملين بالخارج.

وتطرح الهيئة 78 وحدة بالمشروع بمساحات مختلفة ويبدأ حجز واختيار الوحدات يوم 8 نوفمبر المقبل، وأسعار الوحدات تتراوح ما بين 4675032 - 8083040 جنيه بمساحات تتراوح ما بين 116 - 203 متر مربع.

ورابط حجز وحدات بالحي اللاتيني بالعلمين الجديدة من هنا.

وأتاحت الوزارة جولة افتراضية داخل وحدات المشروع وذلك قبل الحجز والدخول للجولة من هنا.

ويعد الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديدة واحدًا من أرقى أحياء المدينة الواعدة المستوحى من الطراز الكلاسيكى القديم، ويعتبر أحد المشروعات التي تم تطويرها خصيصًا لمحبي الرفاهية والحياة الهادئة، فهو مشروع سياحي متكامل صُمم للباحثين عن مكان مميز يوفر سُبُل متعددة للراحة والحياة.يطل المشروع على ساحل البحر الأبيض المتوسط وخليج رشيد، وتتمتع جميع الوحدات بإطلالات خلابة على البحر ما يتيح لقاطنيه الاستمتاع بالأجواء الرائعة.

وأكدت وزارة الإسكان أنه نظرًا للإقبال الكبير الذي شهدته المرحلة الأولى من مبادرة “بيتك في مصر”، وما لُمِس من رغبة أبناء الوطن بالخارج في امتلاك وحدات سكنية آمنة ومتميزة بالمدن الجديدة، فقد تقرر إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة لتلبية الطلب المتزايد وتوسيع نطاق الاستفادة.

وتأتي هذه المرحلة استمرارًا لحرص الدولة على تعزيز الروابط مع المصريين بالخارج، وتوفير فرص متنوعة للسكن والاستثمار العقاري بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية المستدامة.

