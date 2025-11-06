الخميس 06 نوفمبر 2025
عقارات

حملة ضبطية على شقق الإسكان الاجتماعي المخالفة بالعاشر من رمضان

حملة ضبطية
حملة ضبطية
كشف المهندس أحمد العربي،  رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، عن شن لجنة الضبطية القضائية بجهاز المدينة حملة، للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمنطقة الـ ٧٥ م٢ بالمدينة، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨، والذي وضع عدة ضوابط للاستفادة من الوحدات. 

حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي على أن الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي لا يجوز بيعها إلا بموافقة الصندوق وفق اشتراطات محددة، وكذا لا يجوز تأجيرها، مع ضرورة أن يلتزم المخصص له الوحدة بالإقامة بها، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، والعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، والحبس.

وأوضح رئيس الجهاز أن مأموري الضبطية القضائية بالجهاز، قاموا بالمرور المفاجئ على العمارات السكنية بمنطقة ال ٧٥ م٢ بالمدينة، ما أسفر عن تحرير المحاضر اللازمة للوحدات السكنية المخالفة، والتي شملت تحرير عدد (٨) محاضر للمخالفين (إيجارات)، وتم عمل عدد (٥٠) إنذار المواطنين الغير مقيمين بالوحدات المخصصة لهم.

وأكد المهندس أحمد العربي، أن جهاز المدينة سيقوم بشن حملات باستمرار للمرور على الوحدات السكنية، للوقوف على مدى التزام المخصص لهم الوحدات، وعدم التصرف في الوحدة بأى شكل من الأشكال، ونحذر بعدم الإيجار أو البيع أو استغلالها نشاط غير المخصص (سكني فقط).

الجريدة الرسمية