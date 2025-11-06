الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تطور جديد في اتهام سيدة بإلقاء طفلتها المتوفاة بمدخل عقار بفيصل

حجز المتهمة
حجز المتهمة
18 حجم الخط

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام سيدة بالتخلص من جثة طفلتها بمدخل عقار في منطقة فيصل، بعدما فارقت الحياة نتيجة الإهمال، وأمرت بحجز المتهمة 24 ساعة على ذمة التحريات. 

 

تفاصيل العثور على جثة طفلة في منطقة فيصل


البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على حقيبة تحتوي على جثة طفلة رضيعة بمدخل عقار فى منطقة فيصل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبفحص كاميرات المراقبة، وإجراء التحريات، تبين أن والدة الطفلة وراء ارتكاب الواقعة.

 

القبض على المتهمة بالتخلص من جثة ابنتها


وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وذكرت أنها كانت تترك الطفلة بشقتها، وتخرج للعمل، وعقب عودتها فوجئت بوفاتها، فقررت التخلص من جثتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بالتصريح بدفن جثة الطفلة المتوفاة، بعد إعداد تقرير الطب الشرعي بسبب الوفاة. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العثور على جثة طفلة تقرير الطب الشرعي مديرية أمن الجيزة منطقة فيصل نيابة الجيزة

مواد متعلقة

ضبط سيدة تخلصت من جثة طفلتها الرضيعة بمدخل عقار بفيصل

السجن المؤبد لـ 3 متهمين بخطف عامل وقتله بفيصل

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، روما يتقدم على رينجرز 0/2 في الشوط الأول

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

خبير أثري يرد على مزاعم إيدي كوهين بشأن بناء إسرائيل لـ الأهرامات

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

هل يمكن فتح حساب بالبطاقة الشخصية فقط في بنك مصر؟

بعد تخطي سيراميكا، موعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المرأة العجوز في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن المعاصي

فضل قراءة سورة يس ليلة الجمعة للميت

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية