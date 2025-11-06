تطور جديد في اتهام سيدة بإلقاء طفلتها المتوفاة بمدخل عقار بفيصل

18 حجم الخط

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام سيدة بالتخلص من جثة طفلتها بمدخل عقار في منطقة فيصل، بعدما فارقت الحياة نتيجة الإهمال، وأمرت بحجز المتهمة 24 ساعة على ذمة التحريات.

تفاصيل العثور على جثة طفلة في منطقة فيصل



البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على حقيبة تحتوي على جثة طفلة رضيعة بمدخل عقار فى منطقة فيصل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبفحص كاميرات المراقبة، وإجراء التحريات، تبين أن والدة الطفلة وراء ارتكاب الواقعة.

القبض على المتهمة بالتخلص من جثة ابنتها



وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وذكرت أنها كانت تترك الطفلة بشقتها، وتخرج للعمل، وعقب عودتها فوجئت بوفاتها، فقررت التخلص من جثتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بالتصريح بدفن جثة الطفلة المتوفاة، بعد إعداد تقرير الطب الشرعي بسبب الوفاة.

