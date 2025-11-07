مصرع شخص وإصابة آخر في انفجار أسطوانة أكسجين داخل مصنع بالوراق

18 حجم الخط

يواصل فريق من المعمل الجنائي في محافظة الجيزة فحص آثار الحريق الذي اندلع داخل مصنع في دائرة قسم الوراق، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بحروق.

تم نقل المصاب إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث.

يأتي ذلك بعد أن انتهت قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد، وتمكنت من السيطرة على النيران التي اجتاحت المصنع.

وتواصل قوات البحث الجنائي فرض كردون أمني حول موقع الحريق داخل المصنع، في حين تقوم بمناقشة شهود العيان للتوصل إلى مزيد من التفاصيل حول الحادث.

وأظهرت التحريات الأولية أن الحريق نجم عن انفجار أسطوانة أكسجين داخل المصنع، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر داخل مصنع في منطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وفريق من الحماية المدنية وبرفقتهما سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

