الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في انفجار أسطوانة أكسجين داخل مصنع بالوراق

حريق داخل مصنع بالوراق،فيتو
حريق داخل مصنع بالوراق،فيتو
18 حجم الخط

يواصل فريق من المعمل الجنائي في محافظة الجيزة فحص آثار الحريق الذي اندلع داخل مصنع في دائرة قسم الوراق، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بحروق. 

تم نقل المصاب إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث. 

يأتي ذلك بعد أن انتهت قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد، وتمكنت من السيطرة على النيران التي اجتاحت المصنع.

 

وتواصل قوات البحث الجنائي فرض كردون أمني حول موقع الحريق داخل المصنع، في حين تقوم بمناقشة شهود العيان للتوصل إلى مزيد من التفاصيل حول الحادث.

وأظهرت التحريات الأولية أن الحريق نجم عن انفجار أسطوانة أكسجين داخل المصنع، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر. 

 


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر داخل مصنع في منطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وفريق من الحماية المدنية وبرفقتهما سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

6 نعوش لأسرة واحدة، تشييع جثامين ضحايا حريق شقة شبرا الخيمة

إخماد حريق شب داخل شقة سكنية فى الخليفة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المعمل الجنائي بالجيزة قسم الوراق بمديرية امن الجيزة

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

خبير أثري يرد على مزاعم إيدي كوهين بشأن بناء إسرائيل لـ الأهرامات

هل يمكن فتح حساب بالبطاقة الشخصية فقط في بنك مصر؟

ريال بيتيس يهزم أولمبيك ليون بثنائية نظيفة في الدوري الأوروبي

بعد تخطي سيراميكا، موعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

ابنة كريم محمود عبد العزيز تثير الجدل بسبب الهجوم على دينا الشربيني وروبي

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية المرأة العجوز في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن المعاصي

فضل قراءة سورة يس ليلة الجمعة للميت

المزيد
الجريدة الرسمية