6 نعوش لأسرة واحدة، تشييع جثامين ضحايا حريق شقة شبرا الخيمة

شيع العشرات من أهالي منطقة بيجام في شبرا الخيمة، جثامين شقيقتين وشاب من ذوي الهمم، بالإضافة إلى 3 أطفال، ضحايا حريق هائل شب في شقة بالدور السابع لعقار بمنطقة شارع الشونة في بيجام بغرب شبرا، محافظة القليوبية.

وقالت المصادر إن الحريق اندلع أثناء نوم الضحايا، مما أدى إلى وفاة جميع من كانوا داخل الشقة، وسط حالة من الحزن والأسى بين أهالي المنطقة الذين شاركوا في مراسم التشييع.

6 نعوش، تشييع جثمان ضحايا حادث شبرا الخيمة

كانت منطقة بيجام بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شهدت فجر اليوم، مأساة إنسانية بعد مصرع أسرة كاملة، حيث لقي 6 أشخاص مصرعهم في منزلهم اختناقًا وتفحمًا، إثر اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية والضحايا سيدة وشقيقتها وأربعة أطفال، من بينهم طفل من ذوي الهمم.

وكشفت المعاينة الأولية لرجال أمن القليوبية للموقع أن الحريق التهم محتويات الشقة بالكامل، بعد ان اندلع الحريق من مطبخ الشقة أثناء نوم الجميع، وأسفر الحادث عن وفاة الأسرة بأكملها، بما في ذلك الأم وشقيقتها والأطفال الأربعة.

وتشير التقارير إلى أن سبب الوفاة الرئيسي هو الاختناق بكثافة الدخان بينما نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى ناصر العام، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثث ونقلها للدفن في مقابر باب الوزير بالقاهرة.

وكلفت النيابة المعمل الجنائي بفحص شامل لموقع الحريق لتحديد نقطة بدء النيران، والوقوف على أسباب اندلاعها، وحصر الخسائر المادية، وذلك في إطار كشف كافة ملابسات الحريق واستعجال تقرير الطب الشرعي لتشريح الجثامين وتحديد السبب الرئيسي للوفاة.

تشييع جثامين ضحايا حادث شبرا الخيمة، فيتو

تشييع جثامين ضحايا حادث شبرا الخيمة، فيتو

