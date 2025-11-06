الخميس 06 نوفمبر 2025
إخماد حريق شب داخل شقة سكنية فى الخليفة

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الخليفة، دون وقوع أي إصابات.

 

وقام رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة آخرى داخل شقة الخليفة.


حريق شقة سكنية بالخليفة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بعقار مكون من 5 طوابق بدائرة قسم شرطة الخليفة، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
 

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية