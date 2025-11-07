الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 23 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط

حملة تموينية بدمياط،
حملة تموينية بدمياط، فيتو
18 حجم الخط

شنت إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة بالتعاون مع مديريتَي التموين والصحة حملة مكبرة بمنطقة السنانية، وذلك بمتابعة مباشرة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بشأن إحكام الرقابة على المنظومة التموينية والتصدي لأي محاولات للتلاعب بها، 

 

حملة تموينية بدمياط 
حملة تموينية بدمياط 

 

ضبط الدقيق قبل تهريبه للسوق السوداء

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 23 شيكارة دقيق مدعم، تزن الواحدة منها 50 كيلو جرامًا، تابعة لمخبز عيش طباقي، حيث تبين استخدام الدقيق في غير الغرض المخصص له ومحاولة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

إجراءات قانونية حازمة ضد المخالفين


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، فيما أكد مسؤولو الحملة استمرار حملات الرقابة لضبط الأسواق وردع كل من يتلاعب بحقوق المواطنين أو المنظومة التموينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتخاذ الإجراءات القانونية الاجراءات القانونية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة حقوق المواطنين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة منظومة التموين المنظومة التموينية

مواد متعلقة

بيومي فؤاد يتوعد ليلى علوي في "ابن مين فيهم"، اعرف التفاصيل

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

مواعيد عرض مسلسل "أزمة ثقة"

وكيل تموين دمياط يتفقد سير العمل بمحطات تعبئة الغاز

أسبوع إجازة لأسرة مسلسل "ابن مين فيهم" بطولة ليلى علوي

2 مليون مشاهدة لأغنية "نسيت اسمي" لـ آمال ماهر (فيديو)

ليلى علوي تستأنف تصوير "ابن مين فيهم" بعد تعرضها لحادث سير

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

الأكثر قراءة

كسر في الجمجمة ونزيف داخلي وبيموت، استغاثات لإنقاذ حياة إسماعيل الليثي (فيديو)

تدهور حالة إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروع وزوجته تنهار داخل المستشفى (فيديو)

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف منها الطماطم والليمون وقفزة في البسلة

ارتفاع محير في العباد وانخفاض الكريستال، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

حالته حرجة، إصابة المطرب إسماعيل الليثي وأعضاء من فرقته في حادث المنيا المروع

سعر الفاكهة اليوم، العنب المستورد يرفع شعار"هذا هو المستحيل" والتين يغازل المصريين

سعر السمك اليوم، قفزة في الجمبري والكابوريا وانخفاض البلطي

فتح باب الوجع، بيان من روبي عن ضجة فيديو علاقة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية