ضبط 23 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط

18 حجم الخط

شنت إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة بالتعاون مع مديريتَي التموين والصحة حملة مكبرة بمنطقة السنانية، وذلك بمتابعة مباشرة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بشأن إحكام الرقابة على المنظومة التموينية والتصدي لأي محاولات للتلاعب بها،

حملة تموينية بدمياط

ضبط الدقيق قبل تهريبه للسوق السوداء

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 23 شيكارة دقيق مدعم، تزن الواحدة منها 50 كيلو جرامًا، تابعة لمخبز عيش طباقي، حيث تبين استخدام الدقيق في غير الغرض المخصص له ومحاولة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

إجراءات قانونية حازمة ضد المخالفين



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، فيما أكد مسؤولو الحملة استمرار حملات الرقابة لضبط الأسواق وردع كل من يتلاعب بحقوق المواطنين أو المنظومة التموينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.