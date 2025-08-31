الأحد 31 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل "أزمة ثقة"

أبطال أزمة ثقة، فيتو
أبطال أزمة ثقة، فيتو

حقق مسلسل أزمة ثقة نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضه، حيث نجح في تخطي كثير من الأعمال ليحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر مشاهدة على منصة “واتش إت”. 

مواعيد عرض مسلسل أزمة ثقة

ويعرض مسلسل أزمة ثقة عبر شاشة “أون”، “أون دراما” من الأحد إلى الخميس، حيث يذاع على قناة “أون” في السابعة والنصف مساءً، مع إعادته مرتين الأولى في الثانية صباحًا، والثانية في الثانية عشرة ظهرًا من اليوم التالي.

أما على شاشة “أون دراما”، فيعرض المسلسل في العاشرة مساءً، ويعاد في العاشرة صباحًا، ثم يعرض مجددًا في الخامسة عصرًا، ‫وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة “واتش إت” الرقمية من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة.

أبطال مسلسل أزمة ثقة

ينتمي العمل إلى نوعية المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة، ويشارك في بطولته نجلاء بدر، هاني عادل، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، تامر فرج، إيهاب فهمي، محمد العمروسي، وعبير منير. 

قصة مسلسل أزمة ثقة

وتدور أحداث المسلسل في أجواء من التشويق والإثارة، حول جريمة قتل يتورط فيها عدد من الأبطال، ليجدوا أنفسهم في مواجهة تبعاتها ومحاولات الهروب منها، ومع تصاعد الأحداث ينشأ صراع عائلي محتدم تدفعه الخلافات على المال بين الأشقاء، لتنعكس تلك الصراعات في فقدان الثقة داخل العائلة الواحدة.  

