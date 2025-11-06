أخبار مصر اليوم: لقاء مهم لرئيس الوزراء مع وزير التعليم.. الطيران المدني توقع اتفاقية لتطوير الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة.. محافظ القاهرة يقرر سير التوكتوك في هذه المناطق

18 حجم الخط

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الجديدة، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

لقاء رئيس الوزراء مع وزير التربية والتعليم

وخلال اللقاء، استعرض وزير التربية التعليم والتعليم الفني، خطة الوزارة للتوسع في تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية، موضحًا أن العدد الحالي لهذه المدارس وصل إلى 69 مدرسة بعد افتتاح 18 مدرسة جديدة، مما يعكس نجاح التجربة وثقة الدولة في النموذج التعليمي الياباني الذي يركز على تنمية شخصية الطلاب ومهاراتهم الحياتية، مستعرضًا نتائج زيارته الأخيرة إلى اليابان، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لاعتماد شهادة للطلاب الذين يجتازون اختبار "توفاس"، والتي تصدر بالتعاون بين جامعة هيروشيما ومؤسسة "سبريكس" ووزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا كبيرًا نحو الاعتراف الدولي بالمهارات التعليمية للطلاب المصريين.

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رسالة تقدير إلى المواطنين خلال مراسم توقيع شراكة استثمارية مصرية – قطرية لتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاحات اقتصادية كان ثمرة صبر وتحمل المواطنين لإجراءات الإصلاح الاقتصادي.

انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري



وأضاف رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري يشهد اليوم انطلاقة كبيرة بعد مرحلة صعبة من الإصلاح، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي بثبات نحو تحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص استثمارية ضخمة تدعم النمو وتُحسِّن مستوى المعيشة للمواطنين.

كشفت وزارة النقل التفاصيل الكاملة لموعد تشغيل المرحلة الأولى من القطار السريع وتشغيل مونوريل شرق النيل خلال الأيام القليلة القادمة.

وأصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا أوضحت فيه أنه تزامنًا مع انطلاق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة 2025 TRANS MEA خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم بدء المراحل النهائية للتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل تمهيدا لاستقبال الركاب في الاسبوع الأول من شهر يناير العام القادم.

استقبلت قيادة الجيش الثالث الميدانى عددًا من شيوخ وعواقل وقيادات الأجهزة الأمنية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظتى السويس وجنوب سيناء بمقر قيادة الجيش الثالث الميدانى ، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على استمرار تعميق أواصر الترابط مع كافة أطياف المجتمع.

ونقل اللواء أركان حرب أحمد مهدى سرحان قائد الجيش الثالث الميدانى خلال اللقاء تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور.

شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، اليوم بمقر ديوان عام الوزارة مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية تتضمن منحة أمريكية لقطاع الطيران من خلال تزويد مطار القاهرة الدولي بأجهزة متقدمة للفحص الأمني.

منحة أمريكية لقطاع الطيران



كما تشمل مذكرة التفاهم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين في مجالات أمن الطيران، بما يعزز السلامة والكفاءة التشغيلية وفق أحدث المعايير الدولية؛ ويأتي هذا التعاون استكمالًا لشراكة طويلة الأمد بين مصر والولايات المتحدة في مجال الطيران المدني، وتجسيدًا للعلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين.

قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة عدد من المسئولين في 4 جمعيات زراعية في محافظات: الفيوم، دمياط، الشرقية، والإسماعيلية، إلى كل من النيابة العامة، وذلك على خلفية كشف لجان المرور والتفتيش عن مخالفات جسيمة تتعلق بإهدار المال العام، والتلاعب في الحصر الزراعي، وصرف الأسمدة المدعمة لغير مستحقيها

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارًا بحظر تسيير مركبات التوك توك في كافة الشوارع والمحاور الرئيسية بالمحافظة، على أن يقتصر تسييرها على الطرق الفرعية في المحافظة، ويتولى رؤساء الأحياء إعداد بيان بكافة الطرق الرئيسية التي يمتنع على التوك توك السير فيها في نطاق الحي، لتكون بمثابة دليل تلتزم به الحملات أثناء مباشرة أعمالها.

